NBA : Russell Westbrook a remis les pendules à l'heure chez les Clippers

Florian Barré

Après l’élimination des Clippers face aux Suns (4-1), il est temps de se pencher sur l’avenir de Russell Westbrook en NBA. Arrivé dans la franchise de Michael Winger lors de la dernière période de trade, l’ancien joueur des Lakers a su se montrer indispensable rapidement, notamment en playoffs. Alors qu’il compte tester le marché des transferts cet été, son avenir semble malgré tout se dessiner à Los Angeles. À moins que…

Avec les blessures de Paul George et Kawhi Leonard, Russell Westbrook a pris le lead des Clippers lors des trois dernières rencontres face aux Suns en playoffs NBA. Énorme lors des Game 3 et 4 de la série avec respectivement 30 et 37 points, Russ s’est retrouvé relativement esseulé et en manque de réussite lors du Game 5 avec un pauvre 3/18 au tir pour 14 points. Malgré tout, celui qui a connu cinq franchises différentes en six ans a retrouvé de sa superbe, dans une team qui lui correspond enfin.

NBA : LeBron James victime de son coach ? https://t.co/etDfrnoPbi pic.twitter.com/cnufTkJbgr — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« J’ai fait beaucoup de choses que personne n’a faites »

Parfois impétueux, parfois brouillon, parfois précieux, Russell Westbrook a su trouver le juste milieu dans son jeu pour s’adapter aux Clippers ces dernières semaines. C’est du moins ce que pense le meneur lui-même quand on lui demande ce qu’il estime avoir prouvé cette année : « Je pense que je suis un joueur qui commet des erreurs comme tout le monde. Je rate des tirs comme tout le monde. Je perds des ballons comme n'importe qui d'autre. Mais je fais aussi beaucoup de choses que beaucoup ne peuvent pas faire. J'ai fait beaucoup de choses que personne n'a faites dans cette ligue. C'est un bon équilibre » a lâché le joueur de 34 ans.

Westbrook se sent bien chez les Clippers

Si Westbrook semble enfin avoir trouvé l’équilibre parfait pour satisfaire une franchise, c’est d’abord parce qu’il se sent bien dans son basket, loin de la pression qu’il a pu avoir chez les Lakers par exemple : « Honnêtement, à l’instant même (où le trade a été annoncé) j’étais libéré mentalement. C’est une franchise bien gérée du premier au dernier étage » a-t-il avoué récemment. Pour autant, il découvrira la Free Agency cet été pour la première fois. Interrogé à ce sujet et sur le choix qu’il comptait faire une fois libre, Russ a répondu : « La chose que je souhaite dire c’est que j’adore cet endroit. J’aime les gens et les fans, ils m’ont accueilli moi et mes proches à bras ouverts. Je suis extrêmement reconnaissant, et vraiment, j’aime être ici. Pour ce qui est de prendre une décision, je pense que je l’envisagerai quand ce sera le moment. Je ne connais pas vraiment le processus parce que c’est la première fois que je passe par là. On verra ce qui se passera. » a conclu le meneur.

Paul George, « Je me porte garant de son retour »

Pour ce qui est de sa franchise, il ne fait pas de doute que les Clippers espèrent voir Russ poursuivre l’aventure chez eux. Paul George, qui avait tout fait pour que Westbrook le rejoigne, fera son maximum pour convaincre le joueur de rester : « Il est redevenu le Russ qu’il était et nous savions tous qu’il l’était encore. Il y aura certainement des décisions à prendre. Je me suis porté garant de sa présence ici. Je me porte garant de son retour. Je pense qu’il apporte beaucoup à son équipe et c’est incroyable de le regarder. Il est plus âgé que moi et il met son physique en jeu. Il donne littéralement tout ce qu’il a pour notre franchise pendant ces playoffs. Je pense qu’il est le leader dont nous avons besoin au poste de meneur de jeu pour l’avenir et j’aimerais beaucoup qu’il revienne. » a lâché celui qui a regardé les playoffs du banc, blessé.

Tyronn Lue ne veut pas perdre Westbrook