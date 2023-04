NBA : Tragédie chez les Bucks, Antetokounmpo doit serrer les dents

Florian Barré

Rien ne va plus à Milwaukee. Face au Heat de Miami, les joueurs de Mike Budenholzer sont au bord du précipice. À quelques heures du Game 5, les Bucks sont menés 3-1 et une nouvelle défaite les élimineraient définitivement des playoffs. Pour éviter un drame, Giannis Antetokounmpo devra se montrer à son avantage. Problème… blessé, l’ailier fort est loin d’être à 100%.

Alors qu’ils ont terminé la saison régulière à la première place à l’Est, les Bucks de Milwaukee sont en passe d’être éliminés des playoffs dès le premier tour par le Heat. Une situation surprenante, presque choquante tant Giannis Antetokounmpo et les siens ont dominé la NBA ces derniers mois. Meilleur bilan de la ligue avec 58 victoires, les joueurs de Budenholzer faisaient figure de favoris dans cette postseason, jusqu’à ce qu’Antetokounmpo chute lourdement lors du Game 1 contre Miami. En effet, le Grec est blessé au dos et est apparu amoindri physiquement lors de son retour ce mardi pour le Game 4. Auteur d’un triple-double avec 26 points en 38 minutes, 13 passes et 10 rebonds, il a réussi à porter sa franchise sur son dos souffrant. Malheureusement pour Milwaukee, la performance magistrale de Jimmy Butler (56 points) leur a coupé les ailes.

Mission impossible pour les Bucks ?

Un double MVP reste un double MVP et ce, même blessé. Antetokounmpo a sans doute les ressources nécessaires pour renverser la confrontation contre Miami, et la mission « remontada » commence dans la nuit de mercredi à jeudi, à domicile. Malgré tout, l’histoire donne difficilement les Bucks favoris pour rejoindre les demi-finales de conférence puisque seulement 12 équipes ont réussi la performance de remporter leur série après avoir été menées 3-1. Selon les statistiques, quand on mène 3-1, on a 95.2% de chance de se qualifier et 4.8% de perdre seulement. Ça s’annonce donc compliqué pour Budenholzer et ses joueurs.

« J’ai trouvé Giannis phénoménal »