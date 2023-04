NBA - Playoffs : Jimmy Butler continue d'écrire sa légende

Florian Barré

Auteur d’une performance all-time cette nuit lors du Game 4 face aux Bucks, Jimmy Butler a laissé sans voix bon nombre d’observateurs. Alors qu’il est doucement attendu sur le déclin, l’ailier de 33 ans ne cesse de surprendre. De ses premiers pas sur le parquet à aujourd’hui, il y a eu du chemin et de sacrés coups d’éclat. Retour sur une carrière singulière.

C’est l’immense surprise de ce premier tour des playoffs NBA. Les Bucks de Milwaukee sont menés 3-1 par le Heat. Grâce à un Jimmy Butler légendaire, Miami a pris le Game 4 de la confrontation cette nuit (119-114). L’ailier a inscrit 56 points, devenant ainsi le 4e meilleur marqueur de l’histoire des playoffs sur un match. Une performance absolument folle qui reste loin des 63 points de Michael Jordan avec les Bulls en 1986. Et si le monde de la NBA n’a d’yeux que pour Butler en ce mardi, c’est aussi parce que ce dernier est un joueur atypique, capable du pire - à l’instar de son début de carrière - comme du meilleur.

NBA : Mikal Bridges « laisse tomber » les Nets en playoffs https://t.co/tXVGXOCGMS pic.twitter.com/qaxNZo1mV5 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Une carrière inattendue

Sélectionné à la 30e position du repêchage de la draft 2011 par les Bulls, Jimmy Butler a connu des débuts délicats en NBA. Formé par Tom Thibodeau à Chicago, l’ailier avait au départ peu de temps de jeu et était perçu comme un défenseur besogneux, loin du franchise player ultra productif offensivement qu’il est devenu. Après quelques années passées ensemble sur le lac Michigan, les deux hommes se sont retrouvés à Minnesota mais la sauce n’a pas pris. Notamment avec ses coéquipiers de l'époque, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, deux joueurs très talentueux, mais aux antipodes d'un Butler, niveau caractère. Une rage de vaincre, construite au cours d'une jeunesse très compliquée (Butler a vécu dans la rue), et qui colle parfaitement au Heat, que Butler avait rejoint après un court passage aux 76ers. En Floride, Butler ne cesse de surprendre et a définitivement endosser le costume de superstar.

Dernier baroud d’honneur pour Butler et le Heat ?