NBA : Top 10 des joueurs qui ont joué dans une seule franchise

Florian Barré

Devenir l’homme d’une seule franchise et écrire une histoire commune avec, c’est le rêve de tout jeune basketteur qui arrive en NBA. Ils sont peu à avoir réussi cette performance dont on connaît la difficulté. Tony Parker, Michael Jordan ou Dwyane Wade n’ont par exemple pas réussi, en terminant leur carrière dans une autre équipe que la leur. Le 10 Sport vous propose donc un focus sur les 10 joueurs qui ont le plus marqué leur franchise.

Il aura très prochainement sa place dans le classement. Aux Warriors depuis le début de sa carrière NBA en 2009, Stephen Curry termine sa 14e saison dans la franchise. Le meneur de Golden State devrait donc vraisemblablement entrer dans le top 10 des joueurs les plus fidèles de l’histoire de la ligue dès la saison prochaine et se rapprocher un peu plus du record détenu par Dirk Nowitzki. De quoi inscrire encore un peu plus son nom dans les manuels.

10. Hal Greer

Perçu comme l’un des meilleurs arrières des années 1960, Harold Everett Greer est connu pour avoir été le complément de Wilt Chamberlain aux 76ers de Philadelphie, notamment durant la glorieuse saison 1966-1967 qui mit fin à huit années d'invincibilité des Celtics de Boston. Il est resté 15 ans dans la même franchise. En plus d’avoir un titre de champion NBA en 1967, il est le meilleur marqueur de l’histoire des 76ers.

9. Dolph Schayes

Adolph Schayes a lui aussi passé 15 belles années au 76ers mais la plupart à l’époque où la franchise de Philadelphie s’appelait les Nationals de Syracuse. Champion NBA en 1955 et 12 fois All-Star, l’intérieur détenait à sa retraite le record de points marqués (18 438) et de matchs joués (996) en NBA. Il n’a d’ailleurs pas manqué une seule rencontre du 17 février 1952 au 26 décembre 1961, soit une suite de 706 matchs.

8. John Havlicek

John Joseph Havlicek a joué pendant 16 ans en NBA, aux Celtics de Boston (1962-1978). Celui que l’on surnomme Hondo a fait partie de la team ayant remporté huit titres de champion et est devenu le premier joueur à marquer plus de 1 000 points durant 16 saisons consécutives. 13 fois All-Star, l’arrière est le meilleur joueur des Celtics de Boston au nombre de points marqués et de matchs disputés, respectivement 26 395 points et 1 270 matchs.

7. Manu Ginobili

Lui aussi a joué pendant 16 saisons dans la même franchise. Emmanuel David Ginobili est une véritable légende à San Antonio où il a formé un sacré trio avec Tim Duncan et Tony Parker, avec lesquels il a remporté quatre titres de champion NBA. Gino est par ailleurs vu comme l’un des meilleurs joueurs non-américain à avoir joué dans la ligue.

6. Reggie Miller

Reginald Wayne Miller a évolué au poste d’arrière à Indiana pendant 18 saisons. Aux Pacers, il n’aura pas remporté de titre NBA malgré une finale en 2000 contre les Lakers. The Knick Killer fait partie des meilleurs tireurs à trois points de l'histoire de la NBA. Avec 2 560 paniers à trois points réussis sur 6 486 tentés, il est le quatrième meilleur marqueur à trois points de la ligue, derrière James Harden, Ray Allen et Stephen Curry.

Monstrueux, il illumine le début des playoffs NBA https://t.co/zq98ubuCJQ pic.twitter.com/OzA7LDRiBw — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

5. John Stockton

5e joueur avec le plus d’années passées au sein d’une seule et même franchise, John Houston Stockton n’a pas passé 19 années aux Rockets mais bien au Jazz de l’Utah et ce, entre 1984 et 2003. Pendant 18 ans, le meneur a formé un duo prolifique avec l’ailier fort Karl Malone et a obtenu le titre de meilleur passeur neuf saisons fois de suite. Il est également le meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA avec 3 265 réalisations.

4. Tim Duncan

Timothy Theodore Duncan a également passé 19 années en NBA, aux Spurs de San Antonio, où il a remporté cinq titres de champion NBA. Il est considéré comme le meilleur ailier fort et l'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps par le magazine SLAM en 2010. Dream Tim a par ailleurs marqué 19 points en moyenne durant toute sa carrière.

3. Udonis Haslem

Après avoir joué durant une saison à Charlon-sur-Saône en Pro A, Udonis Haslem évolue depuis 20 saisons au Heat. À Miami, l’ailier fort a été trois fois champions NBA (2006, 2012, 2013). Et s’il n’est qu’un joueur de banc depuis une bonne douzaine d’années, il a retrouvé des chiffres anciens pour lui début avril pour son dernier match en carrière, à 42 ans. Contre Orlando, il a ainsi marqué 24 points. Il faut remonter à 2009, et une rencontre à 28 points, pour le voir atteindre un tel total !

2. Kobe Bryant

Kobe Bean Bryant est une légende de la NBA et sans aucun doute la plus grande des Lakers où il a évolué pendant 20 saisons entre 1996 et 2016. Il a formé avec Shaquille O'Neal l'un des duos les plus performants de l'histoire de la ligue, réalisant un triplé historique, avec trois titres NBA consécutifs en 2000, 2001 et 2002. Black Mamba en remportera deux autres ensuite. Il est d’ailleurs l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.

1. Dirk Nowitzki

À la première place du classement on retrouve Dirk Werner Nowitzki. L’ailier fort a passé 21 ans chez les Mavericks entre 1998 et 2019 et est le meilleur marqueur de l'histoire de Dallas, avec plus de 30 000 points en carrière. Lors de la saison 2015-2016, il dépasse même Michael Jordan au nombre de points inscrits pour une même franchise. Après avoir échoué en Finales NBA en 2006, il remporte son premier titre de champion NBA en 2011, à presque 33 ans. Il est également nommé MVP des Finales.