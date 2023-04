NBA : Mission impossible pour le Heat en playoffs ?

Florian Barré

Le Miami Heat participera bien aux playoffs cette saison. Après avoir perdu contre Atlanta, les hommes d’Erik Spoelstra sont venus à bout des Chicago Bulls ce samedi lors du play-in tournament. Prochaine étape pour le Heat : affronter les Bucks au premier tour de la postseason. Une mission qui s’annonce difficile tant les Floridiens ont déçu cette année.

C’est au terme d’une saison de NBA décevante que Miami a décroché son ticket pour les playoffs. Il fallait digérer et assumer la grande réussite de la saison dernière où le Heat a terminé 1er à l’Est avec une finale de conférence derrière. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce fut un échec. Avec un bilan positif de 44-38, les Floridiens ont terminé l’année à la 7e place et ont dû passer par la case play-in pour s’offrir au moins quatre matchs contre les Bucks.

Les Milwaukee Bucks… grands favoris au titre NBA ? https://t.co/ILypCkhprE pic.twitter.com/rviLaF4Qic — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Et le MVP de la franchise est…

Malgré les bonnes saisons de Bam Adebayo et Tyler Herro, le meilleur joueur du Heat reste dans doute Jimmy Butler. À 33 ans, l’ailier a réalisé sa deuxième meilleure saison NBA en terme de scoring avec 29.9 points en moyenne. Il a aussi et surtout été incroyablement précis en étant à près de 54% au shoot. En comparaison, la saison passée, Butler tournait à seulement 48% de réussite.

Que faut-il attendre du Heat maintenant ?