NBA : Victor Wembanyama encensé par les recrues des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs ont officiellement présenté Chris Paul et Harrison Barnes, les deux recrues de l’équipe à la free agency, dans leur centre d’entraînement ce mardi. Les deux vétérans se disent impatients de partager le terrain avec Victor Wembanyama, qui les a tous les deux impressionnés la saison dernière.

Les San Antonio Spurs ont marqué un grand coup cet été avec les arrivées de Chris Paul et Harrison Barnes. Officiellement présentés par l’équipe ce mardi, les deux vétérans se préparent à jouer aux côtés du phénomène français Victor Wembanyama, pour lequel ils ont beaucoup d’estime.

« Il est en passe de devenir l’un des meilleurs »

« J’ai joué contre [Wembanyama] cette saison et je peux vous dire qu’il n’y a probablement aucun joueur dans la ligue dont on parle autant après le match », a déclaré Paul, selon les propos rapportés par Tom Orsborn du San Antonio Express News, à propos de la star française de 20 ans. Lors d’une récente intervention dans le Pat McAfee Show, Paul avait déjà révélé que Victor Wembanyama était un sujet de discussion permanent dans le vestiaire après un match contre les Spurs, à cause de la manière dont il force ses adversaires à modifier leurs tirs.

Harrison Barnes, la seconde recrue de San Antonio à la free agency, a lui aussi hâte jouer avec le phénomène. « C’est un excellent joueur, qui est clairement en passe de devenir l’un des meilleurs », a-t-il ajouté.

JO 2024 : Victor Wembanyama déjà indispensable pour les Bleus https://t.co/icugGCutHn pic.twitter.com/IBen61VJ0S — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Chris Paul n’est pas venu jouer les mentors

Contrairement à ce que de nombreux observateurs envisageaient, Chris Paul n’est cependant pas venu pour devenir le mentor de Victor Wembanyama ou des jeunes de l’effectif. S’il a rappelé qu’il a toujours eu à cœur de prendre ses cadets sous son aile, il a assuré être venu aux Spurs pour jouer. Après un an à sortir du banc des Golden State Warriors derrière Stephen Curry, l’athlète de 39 ans semble surtout vouloir retrouver un rôle de titulaire.

« Je ne suis pas coach », a clarifié Paul. « Il y a certainement des choses à apprendre et tout cela, j’arrive avec une grande expérience, mais j’essaie aussi d’apprendre de ces gars-là. C’est probablement ce qu’il y a de plus intéressant dans ma carrière. Je suis allé dans des équipes plus jeunes, mais j’apprends constamment de ces gars-là. »