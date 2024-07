Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Invité au camp d’entraînement de Team USA pour les Jeux Olympiques, Cooper Flagg, pressenti comme le premier choix de la draft NBA 2025, a surpris l’équipe. Selon les journalistes présents, le lycéen de 17 ans a « volé la vedette » aux stars de la sélection, dont LeBron James et Stephen Curry, lors du match d’entraînement de lundi.

À 17 ans seulement, Cooper Flagg a fait une excellente impression lors du camp d’entraînement de la sélection américaine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Membre de la Select Team qui aide l’équipe à préparer la compétition, il a prouvé lundi qu’il pouvait rivaliser avec des stars de la NBA.

Cooper Flagg surpasse déjà des joueurs NBA

Cooper Flagg a presque mené la Select Team à la victoire lundi contre la Team USA. Ses coéquipiers, tous des joueurs NBA, lui ont confié les dernières possessions du match serré et la charge de défendre sur LeBron James, preuve de leur respect. Flagg a alors surpris tout le monde avec un tir à trois points au-dessus d’Anthony Davis, suivi d’un superbe putback quelques secondes plus tard, afin de conclure sa superbe prestation. La séquence a choqué les observateurs, dont un coach NBA qui a estimé qu’il était le meilleur joueur sur le terrain pour la Select Team , surpassant ses coéquipiers déjà dans la ligue, selon Marc J Spears d’ ESPN .

Le futur premier choix de la draft NBA

Considéré comme un talent exceptionnel, Cooper Flagg est pressenti comme le premier choix de la draft NBA 2025 depuis déjà plusieurs années. Attaquant polyvalent avec un physique hors normes, son talent est parfois comparé à celui de Victor Wembanyama. Le fait qu’il puisse déjà rivaliser avec les joueurs de Team USA est très prometteur et cette expérience le prépare de manière optimale à son arrivée en NBA.

« C’est un jeune homme spécial » , a affirmé Jamahl Mosley, entraîneur du Orlando Magic et de la Select Team , à Shaun Powell de NBA.com . « Son talent, son QI basket, sa dureté… il n’a pas peur de ces moments. Il protège le cercle, fait la bonne action, prend la bonne décision. Il a tout ça en lui. C’est une véritable éponge. Les deux premiers jours ont servi à identifier ses points à améliorer, en attaque comme en défense. Il a eu l’avantage d’être entraîné par des coaches NBA et de recevoir leurs conseils. Cela n’a duré que quelques jours, mais c’est une expérience qu’il emportera avec lui. »

« On pourrait croire que c’est déjà un joueur NBA »

« Cooper Flagg a été incroyable. Il n’a pas peur » , a assuré Jim Boylen, assistant coach des Indiana Pacers et de la Select Team , à The Athletic . « Il n’a pas montré la moindre peur. Il est venu et a travaillé dur tous les jours. On pourrait croire que c’est déjà un joueur NBA » , a lancé Jalen Duren, pivot des Detroit Pistons.