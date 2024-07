NBA : Que retenir des débuts de Bronny James aux Lakers ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sélectionné en 55e position lors de la draft NBA, Bronny James a fait ses débuts avec les Los Angeles Lakers ce samedi, à San Francisco. Mais avec seulement quatre points, le fils de LeBron James n’a pas particulièrement brillé lors de la défaite contre les Sacramento Kings (94-108) en Summer League.

Les débuts de Bronny James en NBA étaient particulièrement attendus pour un joueur sélectionné parmi les derniers lors de la draft. Malgré les acclamations du public, le fils de LeBron James est cependant resté discret ce samedi dans la défaite des Lakers face aux Kings en Summer League.

Des débuts maladroits pour Bronny James

C’est par un layup dans le deuxième quart-temps que Bronny James a inscrit ses premiers points sous son nouvel uniforme. Malheureusement, l’athlète de 19 ans a été maladroit ce samedi, ajoutant seulement un autre panier à son total. Il a terminé avec 4 points (2 sur 9 aux tirs), ratant ses trois tentatives à trois points, et enregistrant deux passes et deux rebonds en 22 minutes de jeu.

Cette première performance est oubliable, ce qui n’est pas surprenant pour un si jeune joueur en Summer League, surtout pour un choix de deuxième tour. Il est admis que le fils de LeBron James a encore un long chemin à parcourir avant de s’imposer durablement en NBA. Personne ne s’attendait à une domination immédiate.

San Francisco confirme l’engouement

Ce que cette rencontre à San Francisco a véritablement confirmé, c’est l’engouement autour de la nouvelle recrue des Lakers. Titulaire, il a joué sous les yeux de nombreux scouts NBA et d’un public acquis à sa cause. Malgré un début timide avec deux tirs manqués dans le premier quart-temps, il a reçu une ovation chaleureuse lors de son entrée en jeu dans le deuxième quart-temps. Le public s’est montré patient et encourageant.

« L’atmosphère, c’était plus que ce à quoi je m’attendais » , a déclaré James à l’ Associated Press . « C’est un match important pour moi, mais je ne savais pas que les gens de Golden State viendraient me soutenir […] À chaque premier match, j’ai toujours des papillons dans le ventre, mais dès que le ballon bascule et que nous sommes menés deux fois au score, tout s’efface et je me contente de jouer au basket. »

Un maximum d’expérience avant la saison NBA

Bronny James aura une chance de faire une meilleure impression dimanche, face aux Golden State Warriors. « Nous espérons qu’il jouera tous les matches, nous verrons comment cela se passe » , a déclaré Dane Johnson, le coach des Lakers en Summer League. « Nous allons essayer de l’intégrer et de lui faire faire autant de matches que possible. Il a besoin de plus d’expérience. »