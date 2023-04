NBA : Il dévoile le choix parfait pour Wembanyama

La rédaction

Il y a quelques jours, Victor Wembanyama annonçait officiellement sa candidature pour la prochaine draft NBA. Le joueur de 18 ans est annoncé comme le futur numéro 1 de cette cuvée, mais également comme l’un des plus grands talents à rejoindre la ligue depuis de nombreuses années. Mais selon le journaliste Jeremy Woo, l’osmose pourrait être parfaite si Wemby venait à rejoindre les Spurs de San Antonio.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps. Présent en direct sur la chaîne américaine ESPN , Victor Wembanyama déclarait avec un sourire radieux, son intention de se présenter candidat pour la prochaine draft. Cette simple formalité est venue relancer tout un tas de questionnement, mais surtout celui des spéculations sur le nom de la franchise qui pourrait recruter le pivot français des Mets.

Wembanyama chez les Spurs ? Une solution gagnant-gagnant selon ce journaliste

Dans un article pour ESPN , Jeremy Woo a tenté de prouver pourquoi les Spurs de San Antonio doivent absolument choisir Victor Wembanyama en cas de loterie favorable. « Wembanyama et les Spurs sont une association parfaite. San Antonio a besoin de quelqu’un pour se charger des taches offensives et un pilier défensif dans la peinture. L’idée même que Wembanyama soit capable de faire les deux, fait de lui un talent d’une génération pour un prospect NBA. Les Spurs essaient de trouver leur pièce centrale, ce qui veut dire que Wembanyama aurait les clés pour développer son jeu dès le départ » .

Wembanyama et Gregg Popovich ? Une entente totale est annoncée