NBA : Élimination, chaise qui vole, like sur les réseaux… Le cauchemar Anthony Edwards

Battus 4-1 au premier tour des playoffs NBA, les Timberwolves d’Anthony Edwards n’ont pas fait le poids face aux Nuggets de Nikola Jokic. Et si, malgré l’élimination, l’arrière de 21 ans a été irréprochable durant la série, c’est tout l’inverse depuis. En plus d’avoir liké un message fustigeant Rudy Gobert sur les réseaux, Ant-Man est accusé d’avoir blessé deux femmes sur le chemin du vestiaire à la fin du Game 5.

C’est une fin de saison NBA cauchemardesque que vit Anthony Edwards. Celui qui a confirmé son rôle de franchise player des Wolves, en réalisant des playoffs dignes de son statut - 31.6 points, 5.2 passes, 5.0 rebonds et 2.0 contres en moyenne par match - est menacé par de lourdes sanctions suite à son comportement au sortir du dernier match de sa saison.

Alors qu’il manquait tout juste le dernier shoot de la série, offrant donc la qualification aux Nuggets, Anthony Edwards a couru en direction des vestiaires, frustré. Sur le passage, l’arrière des Loups a ramassé une chaise qu’il aurait balancée sur deux femmes. Dans un communiqué, la police de Denver a confirmé les accusations portées vers Ant-Man : « Il a été rapporté à la police de Denver que, pendant qu'Edwards rejoignait les vestiaires à la fin du match, il a balancé une chaise pliante et heurté deux femmes qui travaillaient à ce moment-là ». Les deux femmes ont été blessées, d’après la police, mais leurs blessures sont jugées sans gravité. L’arrière des Wolves est accusé d’agression au troisième degré, donc d’avoir causé des blessures « consciemment ou par imprudence ». Si au vu des images, les actes reprochés à Edwards ne paraissent pas si évidents, sa comparution est néanmoins prévue pour le 9 juin.

Had this sent to me, Idk original source. Credit to them. It is unreal how something as harmless as moving a chair can get the assault label and ensuing fallout.Everyone involved is a joke. pic.twitter.com/IbOL04ptz1