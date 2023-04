NBA : Clash avec une star, la grosse mise au point de Kevin Durant

Hugo Chirossel

Coéquipiers pendant de nombreuses années à OKC, Kevin Durant et Russell Westbrook se retrouvent face à face cette saison en playoffs, dans la confrontation entre les Suns et les Clippers. Des retrouvailles qui font beaucoup parler, puisque les deux hommes seraient en conflit. Mais à en croire le MVP 2014, tout va bien entre eux.

Pendant plusieurs saisons, Kevin Durant et Russell Westbrook ont formé un incroyable duo au Thunder. Ils avaient même atteint les Finales NBA en 2012, mais s’étaient inclinés face au Heat de LeBron James. Mais depuis le choix de Kevin Durant de quitter OKC pour rejoindre les Warriors en 2016, la relation entre les deux hommes interrogent. Alors qu’ils sont opposés lors de ce premier tour des playoffs pour la première fois de leur carrière, dans la série entre les Suns et les Clippers, Kevin Durant a tenu à clarifier la situation.

« Je ne pense pas que nous ayons déjà été en froid »

« Je ne pense pas que nous ayons déjà été en froid. Je ne pense pas non plus qu’il cherchait à me faire de l’ombre. Je n’ai jamais vraiment pensé que tout ce que Russ faisait était dirigé contre moi », a confié Kevin Durant, dans un entretien accordé à The Ringer . Après le départ de Kevin Durant pour les Warriors, Russell Westbrook avait posté une photo d’un cupcake sur les réseaux sociaux. Une manière pour lui de surnommer les joueurs qu’il considère soft. Mais là encore, le MVP 2014 estime que cela ne lui était pas forcément destiné.

« Je ne crois pas qu’on ait déjà eu un problème ou même une embrouille »