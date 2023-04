NBA : Une star imite LeBron James, c’est le jackpot

Hugo Chirossel

Depuis son arrivée dans la ligue lors de la draft 2007, Kevin Durant, MVP 2014 et double champion NBA avec les Warriors, a un partenariat avec l’équipementier Nike. Une collaboration qui n’est pas près de se terminer, puisque le joueur des Phoenix Suns a signé un contrat à vie avec la marque, rejoignant ainsi LeBron James et Michael Jordan.

Parti des Brooklyn Nets lors de la trade deadline, Kevin Durant a rejoint les Phoenix Suns. Avec la franchise de l’Arizona, le MVP de la saison 2014 peut espérer aller chercher une troisième bague, lui qui a déjà été champion à deux reprises sous les couleurs des Golden State Warriors (2017, 2018). Pour y parvenir, les Suns devront se défaire des Denver Nuggets en demi-finale de la conférence Ouest. Si tout va bien côté sportif pour Kevin Durant, ce dernier vient également de rejoindre un cercle très fermé en-dehors des parquets.

Durant signe un contrat à vie avec Nike

En effet, Kevin Durant est devenu le troisième basketteur de l’histoire à signer un contrat à vie avec l’équipementier Nike et rejoint ainsi LeBron James et Michael Jordan. En collaboration avec la marque depuis son arrivée en NBA en 2007, le joueur âgé de 34 ans a déjà sorti 15 chaussures signatures, tandis qu’une 16ème est dans les tuyaux. Les chiffres n'ont pas été dévoilés, mais le précédent accord entre Kevin Durant et Nike portait sur près de 300M€ sur 10 ans.

« Je n'aurais jamais pu imaginer l'ampleur que prendrait ce partenariat »