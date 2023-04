NBA : L’inquiétude règne pour les Bulls de Lonzo Ball

Florian Barré

Au terme de la saison 2022-2023 de NBA, il est l’heure de faire le bilan à Chicago pour le vice-président Arturas Karnisovas. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas grand chose de positif à mettre en avant chez les Bulls. La franchise s’est cassé les dents en play-in, ne bénéficie pas d’un bon premier pick de draft et son meneur ne sait même pas s’il refoulera les parquets de la NBA un jour.

Pour la cinquième fois en six ans, les Bulls de Chicago n’ont pas réussi à rejoindre les playoffs NBA. Une immense déception lorsqu’on connaît l’effectif de la franchise de l’Illinois. Avec 40 victoires pour 42 défaites, les Bulls de Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams et Nikola Vucevic ont terminé 10e à l’Est. Après une victoire à Toronto au premier tour, les hommes de Billy Donovan ont chuté aux portes des playoffs face au Heat.

NBA : Tragédie chez les Bucks, Antetokounmpo doit serrer les dents https://t.co/kLAHrXzFtT pic.twitter.com/NqKnda9zoW — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le cas Lonzo Ball…

Les difficultés qu’ont connues les Bulls sont en parties dues à l’absence de Lonzo Ball, victime d’une troisième opération du genou gauche en un an. Après avoir joué seulement 35 matchs en 2021-2022, le meneur n’a pas foulé une seule fois les parquets de NBA cette saison. La carrière de l’aîné de la fratrie est désormais remise en cause puisque la saison prochaine est d’ores et déjà compromise suite à une transplantation de cartilage. Le joueur de 25 ans a fait part de son errance médicale à trouver une solution malgré avoir consulté les plus grands spécialistes dans leur domaine. Une terrible nouvelle pour les Bulls qui avaient récupéré le numéro 2 de la draft 2017 aux Pelicans en 2021 et ce, pour 4 ans et 80 millions de dollars.

Sans Ball, les Bulls peuvent-ils rêver plus haut ?

En conséquence de la 10e place de conférence, Chicago ne bénéficiera pas d’un bon premier tour de draft le 22 juin prochain. S’ils ne pourront à priori pas tabler sur un rookie hors du commun la saison prochaine, les Bulls devraient faire avec Zach LaVine et DeMar DeRozan au lead. Reste à savoir ce que deviendra Nikola Vucevic. Le pivot, en fin de contrat au terme de la saison, aurait pu partir à la trade deadline mais les dirigeants des Bulls ont préféré prendre un risque. Cela, en misant sur le fait que la franchise ferait une bonne fin d’année avec Vucevic dans ses rangs. Raté…