NBA - Playoffs : Tom Thibodeau, héros surprise des Knicks

Aux portes d’une première demi-finale de conférence NBA depuis la saison 2012-2013, les Knicks réalisent une année étonnante. L’entraîneur-chef, Tom Thibodeau, mène à bien la franchise de New-York dans ses playoffs puisqu’il a déjà remporté trois matchs pour une défaite face aux Cavaliers de Cleveland. Pourtant tout portait à croire que l’année se passerait mal dans la plus grande ville des États-Unis.

C’est l’une des confrontations les plus haletantes des playoffs NBA 2023. Cavaliers - Knicks passionne les foules et à la surprise générale, ou presque, ce sont les hommes de Tom Thibodeau qui sont en passe de se qualifier pour le prochain tour (1-3). Grâce à son bon management et à la force collective de sa franchise, le coach des Knicks est en train de faire déjouer tous les pronostics à son égard, lui qui a vu certains de ses choix être vivement contestés.

Comment Thibodeau a-t-il remis les Knicks sur le bon chemin ?

Pour arriver en playoffs, Tom Thibodeau a dû faire certains choix au cours de la saison. Après s’être passé de Kemba Walker en 2021-2022, l’entraîneur a décidé d’évincer Evan Fournier, Derrick Rose et Cam Reddish (Portland) de son équipe en 2022-2023 : « Que tu sois jeune ou vieux ne compte pas. Ce qui m'importe, c'est l'alchimie collective et la force de travail de chacun » , avait-il lâché il y a quelques semaines. Autant dire que c’est un choix qui paye puisqu'autour de Jalen Brunson et ses 24.5 points de moyennes face aux Cavaliers, les Knicks font preuve d’une véritable osmose.

Josh Hart, renfort idéal des Knicks