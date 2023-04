Paolo Banchero, les prémices d’une grande carrière en NBA

Florian Barré

Numéro 1 de la Draft 2022, Paolo Banchero était attendu au tournant cette année. Et autant dire qu’il a réalisé une superbe première saison en NBA sous les couleurs du Magic d’Orlando. L’Italo-américain de 20 ans est d’ailleurs en lice, aux côtés de Jalen Williams et Walker Kessler, pour être élu rookie de l’année, notamment grâce à de très bonnes statistiques. Costaud, dynamique, adroit, l’ailier-fort a tout pour réaliser une grande carrière.

À défaut de connaître beaucoup de succès sur le plan collectif, Paolo Banchero ramène un peu de folie du côté du Magic. Le first pick de la dernière draft a conquis les observateurs en leur prouvant qu’il était au niveau des attentes et ce, dès sa première saison en NBA. Dès les premiers matchs, Banchero a montré qu’il n’était pas arrivé dans l’élite par hasard. Après cinq matchs en carrière, il totalisait plus de 120 points, 35 rebonds et 15 passes décisives, devenant ainsi le premier joueur à réaliser une telle performance depuis Dominique Wilkins en 1982-83 (124 points, 40 rebonds et 16 passes). Même Michael Jordan et LeBron James n’ont pas réussi un tel exploit.

Les statistiques de la première saison de Banchero

Finalement, Paolo Banchero a tenu cette dynamique durant toute la saison régulière. L’ailier-fort d’Orlando a affiché 20 points, 6.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne sur 72 matchs (à 42.7% au shoot, dont 29.8% à 3-points, et 73.8% aux lancers), aidant Orlando à remporter 34 matchs dans la saison. 13e à l’Est, le Magic a terminé loin des places pour les playoffs mais avec son nouveau franchise player, l’espoir est de mise pour les années futures.

Banchero, pierre angulaire du projet d’Orlando