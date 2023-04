NBA : Michael Jordan, Miles Bridges… La saison chaotique des Hornets

Florian Barré

Dans l’espoir de participer à une postseason NBA depuis 2016, ce sont les Hornets qui détiennent désormais la plus longue série sans playoffs. Nouvel échec donc pour la 14e franchise de l’Est qui a terminé la saison en 27-55. Une saison riche en émotions négatives pour la franchise de Michael Jordan, qui a vu les blessures de LaMelo Ball et l’éviction définitive de Miles Bridges prendre forme.

Après 16 saisons de disette et une qualification légendaire en playoffs NBA, les Kings de Sacramento ne détiennent plus le record actuel de médiocrité. Ce sont les Hornets qui ont pris possession de ce triste trophée virtuel puisque pour la 7e saison de suite, la franchise de Charlotte n’a pas mis les pieds en postseason. Un terrible aveu d’échec pour Michael Jordan, treize ans après être devenu actionnaire majoritaire des Hornets. La légende des Bulls chercherait à revendre ses parts après avoir gâché l’intégralité ou presque des choix de draft de la franchise et avoir connu trois pauvres premiers tours de playoffs en dix ans.

NBA : Victor Wembanyama… Qui sont les autres Français à la Draft ? https://t.co/TJi6rfXkHC pic.twitter.com/wreRmSwhtt — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Miles Bridges… Reviendra ? Reviendra pas ?

C’est dans l’urgence que se retrouvent aujourd’hui Jordan et Charlotte. Il faut gagner et les récents déboires extra-sportifs impliquants Miles Bridges vont dans le sens contraire. Alors qu’il réalisait sa meilleure saison NBA et négociait un nouveau contrat aux Hornets, l’ailier a été arrêté par la police en juin dernier pour « violence conjugale » et « maltraitante infantile » et a été condamné à trois ans de probation. Si des rumeurs de retour ont vu le jour au cours de la saison, la franchise a rapidement nié de potentielles discussions avec le joueur : « Nous n’avons pas été engagés dans des négociations de contrats avec Miles Bridges » . Libre de s’engager avec qui il veut en NBA, la collaboration reverra peut-être le jour puisque les Hornets n’ont jamais exclu l’idée de faire revenir Bridges.

Nouvelle désillusion pour LaMelo Ball

Quelques semaines plus tard, nouveau coup de massue sur la tête des dirigeants des Hornets. LaMelo Ball s’est fracturé la cheville droite fin février face aux Detroit Pistons alors que la franchise venait d’enchaîner une cinquième victoire de rang. Le meneur de 21 ans avait déjà été victime de trois entorses à la cheville au cours de la saison et a dû laisser ses partenaires terminer l’année sans lui. Il devrait être de retour pour le premier match de la prochaine saison s'il ne rechute pas d'ici-là.