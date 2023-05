NBA - Playoffs : LeBron James et Stephen Curry se retrouvent pour une série d’anthologie

Florian Barré

En s’imposant face à Sacramento lors d’un Game 7 rondement mené, les Warriors de Stephen Curry ont rejoint les Lakers de LeBron James en demi-finale à l’Ouest. Les deux franchises ne s’étaient pas rencontrées en postseason depuis 1991, de quoi ravir les observateurs donc. Si on en croit leurs mots, les joueurs de Golden State, eux aussi, sont pressés d’en découdre. Et ça commence dès ce mardi dans la nuit.

Si au vu de la saison régulière, on attendait plutôt une confrontation entre les Kings et les Grizzlies, il en est tout autre. LeBron James et Steph Curry sont parvenus à mener respectivement les Lakers et les Warriors en demi finale de Conférence à l’Ouest. Par ailleurs, les deux hommes se retrouvent en playoffs après 5 ans d’abstinence. À l’époque le King jouait pour les Cavaliers de Cleveland et avait subi un très lourd revers en finale NBA (4-0).

Curry ou James… Qui est le favori ?

Mais cette année, c’est différent. LeBron James joue désormais pour la franchise la plus titrée de la NBA. Et c’est pour une place en finale de Conférence « seulement », que deux des plus grandes superstars de cette génération s’affrontent. De surcroît, le King et le Chef visent tous deux une cinquième bague, histoire d’égaler le regretté Kobe Bryant entre autres. Avantage Steph Curry puisque les Warriors bénéficient de l’avantage du terrain. Une chance inouïe quand on sait que peu d’équipes ont réussi à les surprendre au Chase Center. Cependant, les Lakers ont pu se reposer un peu plus, eux qui n’ont eu besoin que de 6 matchs pour éliminer Memphis. Une donnée non négligeable après près de huit mois de compétition.

« C’est un rêve qui devient réalité »

Au sortir de la septième et dernière rencontre face aux Kings dimanche, les Warriors ont réagi à la série qui les attend. « Ça va être épique. Vous avez Steph, vous avez Bron, c’est reparti pour un tour » avait lâché Draymond Green. De son côté Klay Thompson, natif de Los Angeles, avoue en avoir rêvé : « On est excité de jouer les Lakers, c'est une franchise légendaire. Warriors et Lakers, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas affrontés en playoffs. Personnellement je suis excité de jouer devant mon père, ma mère, certains de mes meilleurs amis. C'est un rêve qui devient réalité. J'attends ça depuis 12 ans. » Enfin, Stephen Curry, ne s'enflamme pas. Pour lui, la série contre les Lakers sera difficile : « C’est une équipe totalement différente depuis la trade deadline. Si vous avez regardé leur série contre Memphis, ils jouent à un niveau incroyable. Toutes leurs pièces s’assemblent donc ça va être un gros test pour nous. » a affirmé celui que l’on surnomme le Baby Faced Assassin , bien qu’il n’ait plus une tête de nouveau-né depuis quelque temps maintenant.

Le message plein de respect de James pour Curry