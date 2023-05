NBA : Pas de Blowout, la série Nuggets-Suns sera finalement épique

Florian Barré

Menés 2-0 par les Nuggets de Nikola Jokic, Phoenix a su montrer une force de caractère pour rééquilibrer totalement la série. Grâce à un Devin Booker étincelant, les Suns sont revenus à 2-2 avant de retourner à la Ball Arena. La fin de la confrontation s’annonce donc épique entre deux franchises qui visent leur tout premier titre NBA.

Alors qu’on ne donnait pas cher de la peau des Suns après le Game 2 et la blessure de Chris Paul, les hommes de Monty Williams ont fait mentir la majorité des observateurs. Porté par un tandem de feu comprenant Devin Booker et Kevin Durant, Phoenix a réussi à arracher la victoire au nez et à la modeste barbe de Nikola Jokic, auteur de 53 points ce dimanche. Après avoir inscrit 47 points lors du Game 3, Booker en a placé 36 lors du Game 4, ainsi que 12 passes et 6 rebonds à 78% au tir. Une performance plus que remarquable qui rappelle à tout le monde qu’il est sans doute l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue NBA.

Où en est-on de l’affaire Jokic ?

Pour ajouter un peu de piment à la série, Nikola Jokic a fait savoir à tout le monde qu’il était épris d’une certaine frustration durant le Game 4. Le Serbe a été coupable d’un vilain geste envers le propriétaire des Suns, qui gardait en main le ballon pour empêcher une relance rapide des Nuggets. Le coup de coude sur Mat Ishbia n’est pas passé inaperçu et la toile s’est tout de suite enflammée à ce sujet. Et si les observateurs attendaient de connaître la réaction de la NBA sur une potentielle suspension pour le Game 5, il n’en sera rien.



Adrian Wojnarowski, journaliste chez ESPN à appris que l’altercation entre les deux hommes n’irait pas plus loin. Une nouvelle qui va plaire à tout le monde puisque ni Jokic ni Ishbia ne souhaitaient qu’une sanction ne soit prononcée à l’égard du Joker . « Suspendre ou mettre à l’amende n’importe qui suite à l’incident d’hier soir serait injuste. J’ai beaucoup de respect pour Jokic et je ne veux pas de ça. Excité pour le Game 5 ! Go Suns ! » a lâché l’homme d’affaires américain ce lundi.

Un objectif commun : un 1er titre NBA

De quoi promettre un Game 5 haletant dans le Colorado avec toutes les forces en présence. Nikola Jokic et Jamal Murray d’un côté… Devin Booker et Kevin Durant de l’autre. Une victoire de Phoenix serait un petit tremblement de terre au vu de la forme des Nuggets à domicile depuis le début de la saison. Mais Denver ne se laissera pas faire. Eux aussi rêvent jour après jour d’un tout premier titre NBA pour la franchise. Quoi qu’il en soit, rendez-vous ce mardi dans la nuit, dans un Game 5 plus indécis que jamais.