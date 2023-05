NBA : D’Angelo Russell - Lakers, leur divorce enfin oublié ?

Florian Barré

Après des aventures mitigées à Brooklyn, Golden State et Minnesota, D’Angelo Russell a retrouvé sa première franchise NBA. De retour chez les Lakers, le meneur de 27 ans est en quête de rédemption, lui qui n’a pas réussi à véritablement s’y imposer entre 2015 et 2017. D-Lo se montre d’ailleurs à son avantage durant les playoffs, avec notamment un très solide Game 3 face aux Warriors.

Derrière Anthony Davis et LeBron James, D’Angelo Russell doit incarner le lieutenant le plus fiable des Lakers en playoffs. Pourtant, la tâche n’est pas simple puisque ce dernier a des choses à prouver. Il avait quitté L.A. en 2017, après une affaire extra-sportive délicate. En mars 2016, le tout jeune D-Lo s’est retrouvé en porte-à-faux après avoir laissé fuiter une vidéo où son coéquipier Nick Young trompait sa femme de l’époque, Iggy Azaela. Par la suite, tout le vestiaire des Lakers a tourné le dos au garçon de 19 ans. Après plusieurs mois difficiles, il quitte la franchise californienne pour les Nets où il explosera totalement.

En 6 ans, Russell a voyagé

Si la saison 2018-2019 a vu D’Angelo Russell obtenir sa première sélection All-Star, c’est notamment parce que cette fameuse histoire lui a laissé l’opportunité de se réfugier dans le travail. Interrogé en 2018, Devin Booker proche du joueur, confirmait la chose : « Ça l’éloignait de la vie hollywoodienne, honnêtement. Ça l’a enfermé davantage dans son travail. Une bénédiction cachée. Il a fini par se retrouver dans une toute nouvelle situation. La situation à Los Angeles, après l’incident, était toxique. C’est dur de jouer au basket comme ça. » avait lâché l’actuel joueur des Suns. Échangé ensuite avec Kevin Durant, D-Lo rejoindra les Warriors où il ne restera qu’une demi-saison.

Transféré à Minnesota durant la trade deadline suivante, Russell n’a pas convaincu, même après 3 ans et demi passés chez les Wolves. Ce dernier a toujours gardé une marque de son incident avec Nick Young et ça s’est reflété sur ses performances. C’est du moins l’analyse qu’il portait à son égard en mars 2023 : « Je ne suis pas vraiment ami avec qui que ce soit en NBA. Sur le terrain, il n'y a pas d'amour » . Il s'est aussi dit que D'Angelo Russell avait affiché beaucoup de frustration envers Rudy Gobert en début de saison chez les Loups et ne masquait plus son manque d'envie de collaborer avec le Français sur le parquet. Une situation qui a poussé Minnesota à se séparer du meneur de 27 ans. Retour à la case départ…

Retour gagnant ?