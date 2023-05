NBA : Plombé par LeBron James, il se lâche totalement

Hugo Chirossel

Alors que les Lakers se déplaçaient sur le parquet des Warriors dans la nuit de mardi à mercredi, LeBron James et ses coéquipiers ont remporté le premier match de la série entre les deux équipes (112-117). Une rencontre au cours de laquelle Draymond Green a été en difficulté. Dans son podcast, l’intérieur de Golden State a eu des mots très durs envers lui-même.

Les Lakers n’ont pas perdu de temps. Les Angelinos ont récupéré l’avantage du terrain dès leur première confrontation face aux Warriors, en demi-finale de la conférence Ouest dans la nuit de mardi à mercredi (112-117). Une victoire obtenue notamment grâce à un exceptionnel Anthony Davis. Ce dernier, auteur de 30 points, 23 rebonds, 5 passes et 4 contres, le tout à 11/19 aux tirs, a été absolument intenable pour la défense de Golden State.

« Je suis dégoûté de moi-même en ce moment »

Une performance dont Draymond Green a fait les frais, lui qui devait aussi parfois défendre sur LeBron James. Au-delà de ses statistiques (6 points, 4 rebonds, 7 passes, 3 contres), le meilleur défenseur de la saison 2016-2017 a été en difficulté dans cette rencontre. L’intérieur des Warriors a aussi été rapidement gêné par son trop grand nombre de fautes. Dans son podcast le Draymond Green Show , il a été très critique envers sa performance.

« Je ne peux pas faire ça »