NBA : LeBron James fait une énorme annonce pour la star des Lakers

En déplacement sur le parquet des Warriors dans la nuit de mardi à mercredi, les Lakers se sont imposés lors du premier match de la série entre les deux équipes (112-117). Une rencontre remportée notamment grâce à un énorme Anthony Davis, totalement inarrêtable pour la défense de Golden State. D’après LeBron James, le maillot de son coéquipier sera retiré une fois qu’il aura mis un terme à sa carrière.

On pouvait difficilement rêver d’une meilleure opposition, en demi-finale de la conférence Ouest. La confrontation entre les Lakers et les Warriors nous offre un nouveau duel entre LeBron James et Stephen Curry, eux qui se sont si longtemps affrontés en Finales NBA. Mais lors du premier match entre les deux franchises, dans la nuit de mardi à mercredi, c’est surtout Anthony Davis qui s’est mis en évidence. Intenable, le pivot de Los Angeles a mené son équipe à la victoire (112-117).

Coup de tonnerre en NBA, c’est historique pour LeBron James https://t.co/nKV8rLgpJT pic.twitter.com/a5uyzcW7c1 — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« Anthony Davis sera là quand il aura fini de jouer, et le numéro trois sera retiré »

Anthony Davis a terminé la rencontre avec 30 points, 23 rebonds, 5 passes et également 4 contres, le tout à 11/19 aux tirs. Une performance saluée par LeBron James en conférence de presse, qui estime qu’il aura son maillot retiré aux Lakers une fois sa carrière terminée : « La franchise des Lakers, au fil des ans, a toujours eu des big men dominants et des gars qui ont été une force au cercle, et c'est pourquoi leurs maillots sont retirés. Anthony Davis sera là quand il aura fini de jouer, et le numéro trois sera retiré quand il continuera à montrer pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs de cette ligue . »

« C'est un régal d'avoir un joueur aussi dynamique »