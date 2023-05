NBA : LeBron James au cœur d’un clash, une décision forte est prise

Benjamin Labrousse

Alors que les Lakers et LeBron James vont retrouver les Warriors de Stephen Curry en demi-finale de la conférence Ouest, la série des jaunes et violets face aux Grizzlies aura été marqué par l’altercation entre « King James » et Dillon Brooks. Mauvaise nouvelle pour le Canadien, ce dernier a été informé de la part de la direction de la franchise de Memphis qu’il devrait se trouver une autre équipe la saison prochaine.

Le clash entre LeBron James et Dillon Brooks aura davantage marqué la série opposant les Lakers aux Grizzlies que la prestation des hommes de Taylor Jenkins. Tout remonte au 2ème match de la série fin avril, et alors que les Grizzlies recollaient à 1-1 en remportant la rencontre, le Canadien avait tenté de se payer LeBron James. « Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail » , déclarait-il au micro d’ ESPN . « Je ne suis pas là pour ces conneries. Je suis prêt à jouer, c'est tout » avait rétorqué le King dans la foulée. Préférant se concentrer sur le parquet, LeBron James a sans doute eu raison, puisque quelques jours plus tard, ce dernier se retrouve en demi-finale de conférence, tandis que Dillon Brooks a quant à lui reçu une bien triste nouvelle.

Dillon Brooks prend la porte chez les Grizzlies

En effet, l’ailier canadien ne devrait pas être conservé par les Grizzlies à l’issue de la saison, à en croire les informations de The Athletic . Ce dernier paye très certainement un « manque d’humilité » annoncé par la vedette Ja Morant dans la foulée de l’élimination de la franchise du Tenessee.

