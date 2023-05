Coup de tonnerre en NBA, c’est historique pour LeBron James

Thomas Bourseau

LeBron James est d’ores et déjà un monument du basket américain. De par sa longévité et sa précocité, celui qui était surnommé « l’élu » à ses débuts, a raflé quatre bagues de champion NBA, plusieurs titres de MVP des finales. Depuis cette saison, il est le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Cependant, il a été snobé dans le classement pour le MVP de la saison régulière. Une première dans sa riche carrière.

Il est, et ce depuis ses tout débuts en NBA en 2003, « The Chosen One » ou « L’Elu » selon Sports Illustrated. En effet, LeBron James était amené à succéder à Michael Jordan, légende du basket américain. Devenu King James depuis, LeBron James a raflé quatre bagues de champion NBA ainsi que quelques titres de MVP des finales.

LeBron James snobé pour le titre de MVP, une première

Et alors qu’il réalise une saison plus qu’honorable sur le plan personnel malgré quelques pépins physiques, LeBron James a été snobé pour le titre de MVP de la saison régulière. Malgré sa moyenne de 28, 9 points, 8,3 rebonds et 6,8 passes par match, la str des Los Angeles Lakers n’a pas récolté le moindre vote/point pour un titre qui a été attribué à Joel Embiid.

Une saison rookie et intégration du Top 10 du classement des MVP de la saison régulière

C’est une première pour LeBron James qui avait démarré très fort à ses débuts. En tant que rookie chez les Cleveland Cavaliers, King James avait directement été classé à la 9ème position pour le titre de MVP de la saison régulière en 2003/2004 avec 11 points pour un bilan saisonnier de 20,9 points, 5,5 rebonds et 5,6 passes décisives par match, soit moins bien que cette saison, mais il avait tout de même intégré le Top 10.

NBA : LeBron James au cœur d’un clash, une décision forte est prise https://t.co/0VgxoNXJrH pic.twitter.com/mCGJFMmon7 — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Le Top 2 dès sa 3ème saison NBA

Après avoir terminé à la 6ème place du classement de la saison régulière en 2004/2005, LeBron James a récolté 688 points en 2005/2006 grâce à ses 3,4 points, 7 rebonds et 6,6 passes décisives par match. De quoi lui valoir une deuxième place prometteuse pour la suite. Mais il aura fallu attendre trois ans pour qu’il soit enfin élu MVP de la saison régulière.

Le sacre en 2009,un back-to-back pour un total de 4 titres de MVP en 5 saisons

En effet, après cette deuxième place récoltée en 2006, LeBron James a dû se contenter du Top 5 les deux saisons suivantes avant d’être sacré meilleur joueur de la saison régulière en 2008/2009 avec les Cleveland Cavaliers. Ce fut d’ailleurs un plébiscite puisqu’il avait réuni 1172 points pour 28,4 points par match, 7,6 rebonds et 7,2 passes décisives.



En 2010, LeBron James a remis ça avec encore plus de points gagnés, à savoir 1205 pour le bilan suivant 29,7/ 7,3 / 8,6. En 2011, LeBron James termine à la troisième place du classement avant de reprendre ce lui revenait de droit en 2011/2012 : le titre de MVP de saison régulière avec 1074 points et un bilan de 27,1 / 7,9 / 6,2. Même son de cloche en 2013 avec 1207 points pour un bilan saisonnier de 26,8 / 8 / 7,2.

Le Top 5 constant, puis la sortie des 10 joueurs à la plus grande valeur depuis

Depuis, ce sont les montagnes russes pour LeBron James qui a navigué à toutes les places du Top 5 sauf la première. Pire, LeBron James est même sorti du Top 10 pour la première fois de sa carrière en 2018/2019, soit sa première saison chez les Los Angeles Lakers. Arrivé 1ème avec un seul petit point, LeBron James a rectifié le tir lors de l’exercice suivant au terme duquel il remporta sa quatrième bague de champion NBA. Pour ce qui est du titre de MVP de la saison régulière de NBA, LeBron James se contentait de la deuxième place, mais avait été élu MVP des finales en postseason. Les deux saisons suivantes, LeBron James ne recoltait encore une fois qu’un petit point avant d’en prendre zéro cette année. Il aura fallu attendre la 20ème saison régulière de LeBron James pour le voir absent du classement de MVP. Preuve de sa longévité…