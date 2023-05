NBA : « Surhumain », cette star se lâche totalement sur Wembanyama

Benjamin Labrousse

Annoncé depuis plusieurs mois comme le futur numéro 1 de la draft NBA 2023, Victor Wembanyama ne manque pas de prétendants. Alors que la loterie approche, les jours sont désormais comptés avant de connaître la future franchise du prodige français. Récemment, Kristaps Porzingis, dont le profil fait penser à celui du joueur des Mets, s’est exprimé à propos de Wemby.

Kristaps Porzingis, souvent qualifié de « Licorne » par son profil très grand et longiligne, va devoir sûrement céder son titre à Victor Wembanyama d’ici quelques mois. Dans le podcast The Ariel Helwani Basketball Show , le Letton s’est exprimé sur la pépite française.

« Je ne crois pas avoir déjà vu ça », Porzingis impressionné par Wembanyama

« Je crois que Victor Wembanyama est une version améliorée de moi et de bon nombre de joueurs. Je crois que ce gars est différent. Pour moi, c’est presque comme un surhumain, à sa façon de bouger, de manier le ballon et tout le reste » , déclare Kristaps Porzingis. « De ce que j’ai vu, il est comme un mix de plein de grands joueurs. Il a le « handle » d’un Kevin Durant alors qu’au niveau de sa taille, il est même plus grand que moi, et ce n’est pas rien. Et je ne sais pas si vous avez vu son action où il prend un step-back à 3-points pour ensuite réussir la claquette sur son propre shoot. Ça, c’est juste incroyable. Je ne crois pas avoir déjà vu ça de ma vie. J’ai vraiment hâte de le voir en NBA et aussi durant l’été. Je me souviens qu’à cet âge, on progresse vraiment vite. Parce qu’il va continuer à vite progresser, et ça aussi ça va être incroyable » .

Porzingis met en garde Wembanyama à propos des blessures