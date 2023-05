Kevin Durant continue d’écrire sa légende en NBA

Florian Barré

Les années passent et Kevin Durant reste toujours fidèle à lui-même. Acteur majeur de la NBA depuis 16 saisons, l’ailier coche aujourd’hui toutes les cases pour être désigné comme une légende de la ligue américaine. Véritable exemple pour les nouvelles générations, KD a par ailleurs signé un contrat exceptionnel avec Nike, que seul LeBron James et Michael Jordan ont connu avant lui. Une grosse nouvelle, qui en cache d’autres…

En pleine série de playoffs face aux Nuggets de Nikola Jokic, Kevin Durant à la tête un peu partout. D’abord sportivement, l’ailier des Suns vise un troisième titre NBA en carrière, histoire de prouver à tout le monde qu’il n’était pas simplement au bon endroit au bon moment en 2017 et 2018 lorsqu’il recevait ses bagues chez les Warriors. Une mission folle mais pas impossible pour celui qui a rejoint Phoenix il y a seulement trois mois. Face à Denver, Durant est d’ailleurs devenu le 7e meilleur scoreur de l’histoire des playoffs, devançant ainsi l’illustre Karl Malone et ses 4761 points. Désormais KD a le tandem Tim Duncan - Shaquille O’Neal de visu. Il pourrait même les dépasser dès cette saison si les Suns rejoignaient les Finales NBA avec des séries assez longues et intenses.

Durant prend une nouvelle envergure

Quoi qu’il en soit, Kevin Durant reste très productif même à 34 ans et balayera très certainement un tas d’autres records d’ici la fin de sa carrière. Pas sûr cependant qu’il atteigne le nombre de points en playoffs de l’inusable LeBron James, qui le devance de près de 3000 points. En revanche, KD vient d’égaler le King sur un autre aspect. L’ancien ailier des Nets a signé un deal monstrueux que seuls LBJ et Michael Jordan ont connu auparavant, témoignant de leur legacy .

Avec Nike, il a conclu un accord à vie. Leur relation qui perdure depuis 2007 ne prendra pas fin de sitôt et permettra à Durantula de voir sortir une 16e paire de chaussures prochainement. Le partenariat à vie se poursuivra aussi avec des vêtements et « une collaboration communautaire et philanthropique axée sur le basket-ball ». Une décision qui signifie beaucoup quant à la place qu’a et qu’aura toujours Kevin Durant dans le monde du sport, Nike ayant compris le potentiel marketing que peut avoir le joueur. En parallèle, l’ailier des Suns continue de développer son image et enchaine les partenariats juteux. KD verra son propre personnage être disponible dans la saison 3 du jeu Call of Duty Warzone, le Battle Royale d’Activision. La présence de têtes d’affiche comme le Slim Reaper a pour objectif de faire revenir davantage de joueurs sur le jeu vidéo.

Un exemple pour les plus jeunes

Celui qui a intégré cette année le top 10 des athlètes les mieux payés de la planète est donc devenu au fil des années un visage incontournable de la NBA, tant par son niveau que par son attitude sur et en dehors des parquets. Avec LeBron James et Stephen Curry, il incarne cet idéal pour tous les jeunes basketteurs. Ça a notamment été le cas pour Victor Wembanyama, qui a récemment affirmé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que Kevin Durant était son joueur préféré. Interrogé par le média First Team , le futur numéro 1 à la Draft a également avoué s’être inspiré de l’Américain pour réaliser un move où il dribble entre ses jambes et enchaîne avec un tir à 3-points sur un pied. Preuve une nouvelle fois de l’immense trace que laisse KD au fil des années.