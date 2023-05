NBA : Les Knicks ont-ils vraiment encore une chance face au Heat ?

Florian Barré

Si New York a fait une excellente saison en finissant 5e à l’Est et a réalisé une grande série face aux Cavaliers au premier tour des playoffs NBA, l’actualité est malgré tout grisonnante pour les Knicks. Difficile d’entrevoir du positif pour le coach Tom Thibodeau tant le match-up contre Miami semble à l’avantage du Heat. En manque de réussite au tir, en difficulté dans la raquette, rien ne va pour les partenaires de Julius Randle.

Impressionnant depuis le début des playoffs NBA, Jalen Brunson essaie tant bien que mal de donner de l’espoir aux Knicks mais la franchise de New York accuse le coup après une saison au top et un upset soigné face aux Cavs au premier tour. Face au mur floridien et à l’inusable Jimmy Butler, sur une cheville, Tom Thibodeau et ses hommes peinent à réciter le même basket que face à la team de Donovan Mitchell. Lors du Game 3 par exemple, les Knicks ont inscrit seulement 86 points à 34% de réussite… Leur pire sortie offensive des playoffs 2023.

NBA : D’Angelo Russell - Lakers, leur divorce enfin oublié ? https://t.co/X2T2dF1iHl pic.twitter.com/5MnemqfYRi — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Thibodeau est lâché par ses joueurs

Tom Thibodeau ne trouve pas la solution face à un Erik Spoelstra dont on ne parle jamais assez. L’entraîneur des Knicks doit notamment faire avec un Julius Randle qui sous-performe, toujours touché à la cheville. Depuis le début des playoffs NBA, l’ailier fort de New York tourne à 14.4 points de moyenne, bien loin des 25.1 points en saison régulière. Pour autant, il ne faut pas mettre tous les maux de la franchise sur le dos du joueur de 28 ans.

Josh Hart et R.J. Barrett pèsent moins qu’à l’accoutumée, Quentin Grimes n’a toujours pas démarré sa série et Immanuel Quickley, deuxième au trophée de meilleur sixième homme de l’année, est méconnaissable. En plus d’être gênés dans la raquette, les joueurs de Thibodeau sont particulièrement maladroits à 3-points. C’était déjà le cas face aux Cavaliers puisque avec 27% de réussite à 3-points, la franchise possédait le plus faible pourcentage du premier tour des playoffs.

Mission impossible ?

Alors oui, défensivement c’est bien. Le coach lui-même l’a reconnu au sortir du Game 3 : « Je trouve qu’on a été solides en défense » avait-il lâché. La preuve en est, le Heat tournait à 124 points de moyennes face aux Bucks au premier tour, loin des chiffres de la série contre les Knicks. En revanche, c’est le cas de le dire, il faut rapidement rectifier le tir offensivement et sans doute espérer un relâchement collectif de la team d’Erik Spoelstra. La mission risque d’être délicate étant donné que la franchise floridienne connaît parfaitement ce genre de rendez-vous. Le Heat a été au moins jusqu’en finale de conférence lors de deux des trois dernières années.