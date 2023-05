NBA : Memphis n’a pas perdu de temps, nouvelle étape du projet Ja Morant

Florian Barré

Il y a quelques jours, Dillon Brooks déclarait dans une interview que LeBron James était « vieux » et qu’il « ne respectait personne tant qu’on ne lui avait pas mis 40 points sur la tête ». Aujourd’hui, le Canadien de 27 ans doit faire ses valises, lui qui n’est pas conservé par les Grizzlies après avoir été éliminé des playoffs NBA, en perdant le dernier match de 40 points face aux Lakers de LeBron James. Un terrible retour de bâton qui lance les hostilités de l’intersaison à Memphis.

À deux mois du début de la période des agents libres, Dillon Brooks est fixé. Il sait qu’il devra trouver une nouvelle adresse afin de poursuivre sa carrière en NBA. Ses qualités défensives et son âge devraient lui permettre de rebondir sans trop de problèmes dans la grande ligue, peut-être à Miami qui suit le dossier de près comme l’a révélé l’insider Chris Mannix il y a quelques jours. Quoi qu’il en soit l’ailier des Grizzlies doit dire aurevoir à Ja Morant et le reste de sa franchise après 6 ans de bons et loyaux services.

Memphis n’a pas voulu se plier aux exigences de Brooks

Si Memphis n’a pas souhaité prolonger Dillon Brooks, c’est notamment parce que ce dernier s’est montré un peu trop gourmand. Dimanche dernier, l’ailier revendiquait effectivement son impatience quant au peu de responsabilités qui lui étaient données par son entraîneur Taylor Jenkins : « Je n’étais là que pour servir de 3&D, tirer et jouer en défense. J’ai bien plus à faire que cela » . De surcroît, celui qui a inscrit 10.5 points à 31% au tir seulement, pendant la série contre les Lakers, réclamait 25M€ par an en cas de reconduction au sein de l’effectif des Grizzlies.

Les Grizzlies veulent s’affranchir de l’identité qui leur colle à la peau