NBA : Les Bucks d’Antetokounmpo font peau neuve

Après leur élimination au premier tour des playoffs NBA contre Miami (4-1), les Bucks se sont séparés de Mike Budenholzer. Une décision qui ne doit pas faire oublier cinq belles années, durant lesquelles Milwaukee a été sacré champion en 2021. Pour remplacer son ancien coach, la franchise a déjà quelques noms en tête et pourrait rapidement entreprendre les démarches.

C’est une page qui se tourne du côté de Milwaukee en NBA. Le 4 mai dernier, via son compte Twitter officiel, la franchise des Bucks a annoncé le départ de Mike Budenholzer. Un acte fort qui survient après la désillusion subie en playoffs face au Heat d’Erik Spoelstra. Il a été reproché à Bud’ un certain attentisme tactique pendant cette série, que ce soit au niveau des temps morts ou de l'adaptation. Giannis Antetokounmpo n'avait par ailleurs pas particulièrement ménagé l'intéressé au soir de l'élimination, en reconnaissant que son équipe « n’avait pas fait autant d'ajustements qu'elle aurait pu ».

Les noms sur la short-list des Bucks

Si Giannis Antetokounmpo voit donc partir le coach qui a mené les Bucks au premier titre NBA de la franchise en 50 ans, il va également rapidement connaître son successeur. Ces derniers jours, quelques noms ont été avancés. Selon les informations d’Adrian Wojnarowski d’ ESPN , une short-list provisoire existerait pour le poste de coach en chef à Milwaukee. Sur cette liste, on retrouve Kenny Atkinson, l’assistant de Steve Kerr aux Warriors. L’ancien entraîneur principal des Nets avait accepté le poste d’entraîneur principal des Hornets au printemps dernier avant de changer d’avis et de rester avec les Warriors pour une deuxième saison. James Borrego, qui lui a passé quatre saisons à Charlotte entre 2018 et 2022, est également pressenti pour devenir la nouvelle tête pensante des Bucks. Le troisième nom correspond à celui de Charles Lee. Ce dernier connaît bien la franchise puisqu’il était l’un des assistants de Mike Budenholzer durant les cinq dernières années. Du fait de son jeune âge (38 ans), il pourrait apporter un regard neuf comme a su le faire Joe Mazzulla chez les Celtics.

