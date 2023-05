NBA : Le jeu très dangereux de Jayson Tatum et des Celtics

Florian Barré

Ce n’est pas la joie à Boston depuis mardi. Les Celtics se sont fait surprendre par les 76ers du néo-MVP Joël Embiid, les fans présents au TD Garden ont bruyamment sifflé leurs joueurs et une seule défaite lors des deux prochains matchs enverrait la franchise en vacances. En somme, plus le droit à l’erreur pour Jayson Tatum et ses partenaires. Joe Mazzulla a du boulot… peut-être un peu trop.

Cette saison, Boston vise un 18e trophée de Champion NBA dans le but de devenir la franchise la plus titrée de la ligue. Parmi les deux, trois grands favoris depuis l’élimination des Bucks au premier tour par Miami, les Celtics peinent à affirmer leur statut face aux 76ers. Menés 3-2 avant un déplacement volcanique à Philadelphie, les joueurs de Joe Mazulla doivent réagir et très vite ! Si Jayson Tatum a répondu présent lors du Game 5 avec 36 points, il a été lâché par ses lieutenants, à commencer par Al Horford, méconnaissable. Avec un très surprenant 0/7 au tir et 0/7 à 3-points, l’intérieur n’a pas inscrit le moindre point et a peiné défensivement face à Joël Embiid. Une réalité étonnante tant il avait gêné le MVP lors des dernières confrontations.

NBA : Stephen Curry condamné face à LeBron James et les Lakers ? https://t.co/M3mfe6um9e pic.twitter.com/Ma2PSBn2ZJ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Un collectif rouillé

Évidemment, Horford n’est pas le seul responsable. C’est collectivement que les Celtics ont du mal à s’exprimer depuis le début des playoffs. Et quand ça va mieux, ils font preuve d’une certaine suffisance, c’est du moins l’impression qu’ils donnent. Hués par le TD Garden, mécontent de la performance des leurs ce mardi, les joueurs n’ont pas réagi, dégoûtés par un Tyrese Maxey déchaîné (30 points à 6/12 à 3-points). Plus le droit à l’erreur donc pour Tatum, Jaylen Brown et consorts. Il faudra à tout prix retourner au Wells Fargo avec de meilleures intentions. Joe Mazzulla à la pression, et il la découvre.

Mazzulla encore trop tendre ?

Pour ses premiers playoffs NBA en tant que coach principal des Celtics - il en était l’assistant auparavant - Joe Mazzulla a beaucoup, beaucoup de boulot. Pour l’instant, l’entraîneur de 34 ans a du mal à briller face à l’adversité. Ce mardi, lors du Game 5, il a plutôt fait preuve d’inactivité en ne proposant que trop tardivement une rotation pour faire bouger les choses. Au sortir de la rencontre, Mazzulla a reconnu ses torts : « C'était notre premier très, très mauvais match des séries éliminatoires. […] On en avait parlé avant le début de la série. Il y a les minutes avec Embiid sur le terrain et les minutes sans. On doit être capable de gérer ça. C’est ça les playoffs, savoir gérer les remplacements et les matchups. Savoir à quoi va ressembler le cinq adverse. On doit être plus flexibles. » À l’issue du Game 4 deux jours plus tôt, Joe Mazzulla avait aussi reconnu que son équipe aurait sans doute eut l’occasion de mettre en place une meilleure situation offensive sur les dernières secondes de la prolongation remportée par Philly et ce, s’il avait pris un temps-mort.

Marcus Smart prend la défense de son coach