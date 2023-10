L’avenir de Miles Bridges en NBA est menacé par de nouvelles allégations

Florian Barré

Avec une nouvelle série d'allégations troublantes concernant sa précédente affaire de violence domestique, il est difficile d'imaginer que Miles Bridges soit de retour avec les Hornets cette saison – ou dans la NBA dans un avenir proche. En effet, Bridges doit comparaître devant le tribunal de Charlotte le 13 novembre pour avoir violé une ordonnance de protection, en lançant des boules de billard sur la voiture de son ex-compagne, devant ses enfants. Il s'est d'ores et déjà rendu à la police de Lincoln County.

L'année dernière, lorsque Miles Bridges n'a pas contesté une accusation de violence domestique contre la mère de ses enfants, l'accord de plaidoyer prévoyait une peine de trois ans avec sursis et une ordonnance de protection de 10 ans pour la femme. Le couple se bat pour la garde des enfants et partage actuellement celle-ci. L’incident le plus récent s'est produit le 6 octobre près de Charlotte lors d'un échange de garde pour les enfants selon des rapports de police obtenus par Associated Press.

Des révélations choquantes

On savait que Miles Bridges était dans le pétrin, depuis que la révélation d'un incident impliquant la violation de sa mesure d'éloignement et de sa probation. Ce que l'on ne savait pas, c'était le détail dudit incident. Bridges aurait brisé la vitre de la voiture de son ancienne petite amie en lui lançant des boules de billard – alors que les enfants étaient dans la voiture. La petite amie actuelle de Bridges a également donné des coups de pied et des coups de poing dans le même véhicule. Bridges a également menacé de refuser la pension alimentaire pour enfants et de « tout lui retirer » si elle le disait à la police.

Vers une fin de carrière prématurée ?

Alors que Miles Bridges s'est, ce vendredi, rendu à la police, les Hornets ont publié une déclaration disant qu'ils étaient au courant des nouveaux rapports et qu'ils collectaient plus d'informations, un sentiment que le bureau de la ligue a également confirmé. Selon plusieurs rapports en provenance de Charlotte, l'équipe n'était pas au courant des récentes allégations lorsque Bridges a signé une offre de qualification de 7,9 millions de dollars pour jouer cette saison. Quoi qu’il en soit, s’il y a ne serait-ce qu'une once de vérité dans ces récentes affirmations, les Hornets renonceront sûrement à Bridges. À voir désormais si toute la carrière du joueur est en danger elle aussi. L’ailier fort n’est pas à l’abri de voir la NBA frapper très fort.