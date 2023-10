NBA : De retour avec les 76ers, James Harden brise le silence

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La demande de transfert de James Harden a été l’un des plus grands feuilletons de l’été en NBA et continue de l’être, à deux semaines du début de la saison régulière. Pour sa première intervention devant les médias depuis son retour chez les Philadelphie 76ers, le meneur de jeu a rompu le silence concernant sa situation délicate.

James Harden affirme qu’il a bel et bien l’intention de jouer pour les Sixers cette saison. Cela ne signifie pas, pour autant, que sa demande de transfert est derrière lui. Lors de sa première rencontre avec la presse depuis qu’il a retrouvé le reste du groupe, l’actuel meneur de Philadelphie a confirmé que sa relation avec Daryl Morey, président des opérations de la franchise, était irréparable.



« Ce n’est même pas à propos cette situation. Quand vous perdez confiance en quelqu’un, c’est comme un mariage… Vous comprenez ce que je veux dire ? » a tenté d’expliquer l’ancien MVP, qui a longtemps collaboré avec Morey, d’abord aux Rockets, à ESPN . « C’est assez simple. »

« Je voulais prendre ma retraite aux Sixers »

Après son départ tumultueux des Houston Rockets, suivi d’un passage chaotique aux Brooklyn Nets, le transfert de James Harden à Philadelphie devait marquer une période de calme. Selon ses propres mots, le décuple All-Star envisageait même d’y passer le reste de sa carrière. « Quand j’ai été envoyé ici, je voulais être ici et prendre ma retraite en tant que Sixer » , a-t-il prétendu. « Ce n’était pas dans les plans de la direction. C’est littéralement hors de mon contrôle. »



Pendant l’intersaison, le joueur de 34 ans a exercé son option de 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-2024, avant de demander, selon de nombreux rapports, son transfert, avec les Clippers en tête de sa liste de destinations préférées. Il n’a pas souhaité confirmer cette information ce vendredi : « Il faut demander au front office. » L’inverse lui aurait probablement valu une amende de la part de la NBA.

« Mon intention est de jouer au basketball »