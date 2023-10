Une star de NBA fait face à une nouvelle convocation pénale et risque gros

Florian Barré

Après une condamnation pour des faits de violences conjugales, une convocation pénale a été émise ce mercredi contre le joueur des Charlotte Hornets, Miles Bridges, pour violation d'une ordonnance de protection judiciaire contre la violence domestique, délit de maltraitance sur enfants et atteinte aux biens personnels, selon un porte-parole du bureau du shérif du comté de Mecklenburg en Caroline du Nord.

En novembre dernier, Miles Bridges a trouvé un accord avec la justice dans son affaire de violences conjugales. Pour éviter un procès, l'ailier des Hornets n’a pas contesté les accusations auxquelles ils faisaient face. Sans admettre sa culpabilité, il a écopé d'une peine de trois ans de prison avec sursis, 100 heures de services communautaires et 52 semaines de cours de parentalité et de prévention contre les violences domestiques. Ainsi, il a également été contraint de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son ancienne compagne, Michelle Johnson, pour une durée de 10 ans, chose qu’il n’a pas respectée.

Bridges s’en serait encore pris à son ex-compagne

Selon WSOC-TV , la chaîne locale de Caroline du Nord, le joueur des Hornets a enfreint l'ordonnance de protection judiciaire. Un rapport de police indique que le pare-brise de la victime a été brisé devant sa résidence par Bridges, quelques mois seulement après la mise en place de l'ordonnance. En plus d'un mandat d'arrêt, une convocation pénale a été émise contre Bridges ce mercredi. Si le Hornet est reconnu coupable, il violerait sa période de probation, s'exposant ainsi à de nouvelles sanctions.

