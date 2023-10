La NBA envisage de programmer un match de saison régulière dans un stade mythique de football européen

Florian Barré

Les années passent et la NBA s’expand peu à peu à travers le monde. Pour preuve, la France a accueilli un premier match de saison régulière à l’Accor Arena en 2020, puis en 2023. Et si le 11 janvier 2024, la ville de Paris verra s’affronter les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets, la capitale espagnole pourrait bientôt suivre le même chemin. En effet, la NBA serait en passe d’organiser un match dans le stade du Real Madrid, au Santiago Bernabeu.

En marge du match amical entre les Dallas Mavericks et le Real Madrid, Luka Doncic, ancien joueur du club espagnol, a lancé une idée : « J’espère jouer un jour à Bernabéu. Peut-être que la NBA nous fera revenir à Madrid... » a-t-il lâché. La NBA n’aura pas tardé à réagir à la déclaration de la superstar slovène et l’idée de transformer l'emblématique stade Santiago Bernabeu, domicile du Real Madrid CF, en arène de basket-ball pourrait devenir une réalité.

« Nous adorerions y jouer »

Mark Tatum, commissaire adjoint de la NBA, s'est récemment rendu à Madrid pour assister au match d'exhibition entre les Dallas Mavericks et le Real. Après sa visite, Tatum a exprimé une position ouverte quant à la perspective que le Santiago Bernabeu accueille un match NBA à l'avenir : « J'ai eu l'occasion de voir le nouveau Bernabéu et c'est incroyable ce qu'ils ont fait là-bas », a déclaré Tatum aux journalistes mardi à Madrid. « J’ai vu le système avec lequel ils élèvent et abaissent le gazon. Ce sera un stade de classe mondiale. Si les circonstances sont réunies, nous adorerions y jouer. »

La NBA bientôt dans toute l’Europe ?