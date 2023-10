NBA : Victor Wembanyama conclut sa pré-saison en beauté

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce vendredi, Victor Wembanyama a mis un point d’exclamation à sa superbe pré-saison en réalisant une performance remarquable contre les Golden State Warriors. À San Francisco, le jeune français a accumulé 19 points, 4 rebonds et 5 contres en seulement 21 minutes de jeu, menant ainsi les San Antonio Spurs vers la victoire (122 à 117).

Lors de l’entre-deux, Victor Wembanyama (2,24 m) se tenait face à Stephen Curry (1,88 m). Cependant, le rookie des San Antonio Spurs n’a pas semblé intimidé par la démarche. « J’ai été surpris » , a-t-il admis après le match. « Au début, je pensais que c’était une blague. Mais c’était amusant. C’est la pré-saison. » Opposé à la dernière dynastie en date dans l’histoire de la NBA pour son dernier match de préparation, le Français n’a pas reculé, continuant sur sa lancée à quelques jours du début de la saison.

NBA : Les Spurs de Wembanyama libèrent un vétéran avant le début de la saison régulière https://t.co/zkKJUTojYP pic.twitter.com/r9sA1e2Crc — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

90 secondes épiques

Une minute, c’est court, à moins de s’appeler Victor Wembanyama. Durant le premier quart-temps, il a enchaîné un tir à mi-distance, un and-one depuis la ligne de fond, suivi d’un contre spectaculaire contre Klay Thompson, puis d’un dunk de l’autre côté du terrain. Il a conclu cette séquence de 90 secondes avec un autre contre, cette fois-ci sur Andrew Wiggins plus près du cercle, suivi d’un tir à trois points. Les images sont rapidement devenues virales.

Wemby did all this in 90 seconds 👽 pic.twitter.com/LwKec8Nc4j — Brett Usher (@UsherNBA) October 21, 2023

Une belle performance, et la victoire pour finir