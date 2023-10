Après LeBron James, quels sont les joueurs les mieux payés de la planète NBA ?

Florian Barré

LeBron James possède un CV étincelant depuis son arrivée dans la ligue en 2003. Quadruple champion NBA, quadruple MVP, 13 fois All-NBA et meilleur marqueur de l’histoire du championnat… À n’en pas douter, le King mérite d’être le joueur le mieux payé une année de plus. Mais derrière lui, qui peut se targuer d’un tel accomplissement ? Quel joueur se rapproche le plus des 128 millions de dollars pour 2023-24 ?

C’est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Les revenus de carrière de LeBron James atteindront environ 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de cette saison. C’est moins que Michael Jordan, Tiger Woods et Cristiano Ronaldo parmi les athlètes les mieux payés de tous les temps, mais c’est déjà une sacrée somme. James devrait gagner environ 128 millions de dollars cette saison, soit 25 % de plus que tout autre joueur de la NBA. De leur côté, les autres superstars récoltent les fruits de la hausse des salaires des joueurs et de leur capacité à devenir des marques mondiales. Le top 15 gagnera plus d'un milliard de dollars cette saison, dont 34 % provenant de sources hors terrain. Après James, Stephen Curry (101,9 millions de dollars), Giannis Antetokounmpo (90,6 millions de dollars), Kevin Durant (88,4 millions de dollars) et Klay Thompson (64,2 millions de dollars) complètent le top cinq.

Le salaire NBA passe au second plan pour de telles figures

C’est donc en cumulant « salaire et marketing hors terrain » que l’on arrive à de telles sommes. Dans l’ordre - entre 62.6M$ pour le premier cité et 50M$ pour le dernier - on retrouve ensuite Damian Lillard, Joël Embiid, James Harden, Nikola Jokic, Paul George, Bradley Beal, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Luka Doncic et Zion Williamson pour fermer le top 15. La réalité, c’est qu’aucun d’entre eux ne pourra détrôner James et Curry avant qu’ils ne prennent leur retraite puisque ces derniers attirent un capital marketing absolument fou. Leurs revenus hors terrain sont estimés à 80 millions de dollars (James) et 50 millions de dollars (Curry), les plus élevés du sport.

D’où provient la majorité des revenus de James et Curry ?

Le portefeuille hors salaire de James comprend AT&T, Beats, Crypto.com, GMC et PepsiCo, tandis que Curry gagne de l’agent via Callaway, CarMax, Rakuten et Subway. Comme la plupart des stars de la NBA, la plus grosse source de revenus pour les deux réside dans leurs contrats de chaussures. James a signé un contrat à vie avec Nike en 2019 qui rapporte plus de 30 millions de dollars par an. En avril, Curry a prolongé son partenariat à long terme avec Under Armour ; il est devenu président de Curry Brand d'UA, et la société a annoncé que le quadruple champion de la NBA élargirait son implication dans la société pour inclure les catégories golf, femmes et jeunes. Il a reçu 75 millions de dollars d'unités d'actions restreintes dans le cadre de l'accord, qui seront acquises en 2029 et 2034.