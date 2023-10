Un champion NBA critique ESPN concernant Antetokounmpo et Jokic

Florian Barré

Comme chaque année, le média américain ESPN a dévoilé le top 100 des joueurs de NBA avant le début de la saison régulière. Pour l’édition 2023, Giannis Antetokounmpo a eu le plaisir d’être récompensé pour son excellent basket en obtenant la première place, aux dépens de Nikola Jokic, pourtant champion NBA et détenteur de records absolument fous la saison passée. Une situation qui a fait réagir un ancien des Boston Celtics.

ESPN a publié sa liste annuelle des 100 meilleurs joueurs de la NBA, et la star des Denver Nuggets, Nikola Jokic, a été étonnamment classée deuxième derrière Giannis Antetokounmpo. Bien qu'Antetokounmpo soit incroyable et figure parmi les meilleurs joueurs de la NBA, ce que Jokic a fait en playoffs était sans précédent. Menant l'ensemble des séries éliminatoires en termes de points, de rebonds et de passes décisives, le Serbe est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à mener des séries éliminatoires dans les trois catégories.

« Je l’aime comme un frère », Antetokounmpo se livre au sujet d’une star de la NBA https://t.co/8WNZJvGEHZ pic.twitter.com/Ufvel0ruRa — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Le coup de gueule de Brian Scalabrine

Jokic a également réalisé 10 triple-doubles durant cette période. Du jamais vu ! Finalement, ce n’est qu’une des nombreuses façons dont Jokic est entré dans l’histoire lors des derniers playoffs et c’est pourquoi le MVP de la finale est au sommet de la ligue pour grand nombre d’observateurs. L'une des nombreuses personnalités de la NBA qui s'est prononcée contre la liste d' ESPN est le champion des Boston Celtics, Brian Scalabrine, qui a déclaré sur SiriusXM NBA Radio que l'écart entre Jokic et le prochain meilleur joueur de la NBA est tout aussi grand que l'écart en 2012 entre LeBron James et le futur meilleur joueur NBA.

Jokic sur le toit du monde