LeBron, Antetokounmpo, Curry… Le top 10 des joueurs NBA selon ESPN

Comme chaque année, le média américain ESPN a dévoilé le top 100 des joueurs de NBA avant le début de la saison régulière. Si Victor Wembanyama a eu la surprise et le privilège d’intégrer le top 50, d’autres joueurs n’ont toujours pas été mentionnés. LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et le dernier MVP Joël Embiid, entre autres, font partie du top 10, mais à quelle position ?

Le NBArank est de retour pour sa 13e saison afin de classer les meilleurs joueurs de la ligue. Pour constituer ce top 100, ESPN a demandé à son panel d’experts de voter sur les affrontements, joueur contre joueur, parmi plus de 15 000 paires possibles. Et selon le média spécialisé, la course à la première place a été l’une des plus serrées de l’histoire du classement NBA, l’écart entre les numéros 2 et 3 étant près de 16 fois plus grand que celui entre les numéros 1 et 2.

De la 10e à la 6e place

À la dixième place, on retrouve Anthony Davis. L’intérieur des Los Angeles Lakers prend 10 places par rapport à l’an passé, du fait de son excellente saison au cours de laquelle il a enregistré des records en carrière en termes de pourcentage de réussite au shoot (56,3 %) et de rebonds par match (12,5). De plus, AD a enfin réussi à éviter les blessures pour emmener sa franchise jusqu’en finales de conférence. Il est suivi de près par son acolyte et quadruple MVP : LeBron James. Neuvième du classement, le King perd trois places. James a raté 27 matchs la saison dernière à cause d'une blessure au pied droit mais continue de repousser les limites physiques. À bientôt 39 ans, il mérite toujours sa place dans le top 10 d’après ESPN . À la huitième position : Shai Gilgeous-Alexander. Sacré bond pour la star d’OKC. En effet, au sortir de la meilleure saison de sa carrière (avec 31,4 points par match en moyenne), SGA grimpe de 40 places ! Un écart conséquent, bien loin de celui de Kevin Durant, septième. Le Slim Reaper progresse d’une petite position. S’il n’a pas considérablement progressé, il n’a pas non plus régressé et c’est déjà une bonne chose à 35 ans. Jayson Tatum passe lui, de la septième à la sixième place. Ce dernier continue de se développer pour devenir l'un des ailiers les plus complets de la ligue. Il a d’ailleurs, en 2022-23, éclipsé la barre des 30 points par match pour la première fois de sa carrière.

Le top 5 d’ESPN