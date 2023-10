Tradé par les Warriors de Curry, une star épate la NBA

Florian Barré

Les Golden State Warriors ont pris une décision quelque peu controversée cette intersaison lorsqu'ils ont échangé Jordan Poole aux Wizards de Washington contre Chris Paul. Non pas que Paul ne puisse pas aider les Warriors, mais Poole est un jeune joueur en développement qui n’a pas encore atteint son plein potentiel. Pour preuve, il a mené sa franchise d’une main de maître de mercredi contre les Knicks de New York en présaison.

Jordan Poole a joué un rôle majeur lors du championnat NBA remporté par les Warriors en 2022, mais après un incident avec Draymond Green l'année dernière, son avenir avec l'équipe était en quelque sorte scellé. Désormais, Poole aura un rôle plus important avec les Wizards et son éclat en première mi-temps contre les Knicks de New York mercredi incitera certainement les fans des Warriors à regretter son départ.

La Poole Party

Jordan Poole, l'ancien troisième Splash Brother de Stephen Curry et Klay Thompson, est devenu la pierre angulaire de la franchise des Washington Wizards cette intersaison. Pour son deuxième match avec la franchise, le meneur de 24 ans a inscrit 41 points dont 29 en première période. Une performance remarquable qui a permis à Washington de s’imposer 131-106 contre des Knicks essoufflés. « Je pense simplement qu'il n'a ressenti aucune résistance de notre part du côté défensif en tant qu'équipe », a déclaré la star des Knicks Julius Randle. « C'est évidemment un joueur qui peut prendre le ballon et marquer par lots. Il ne s'agit pas seulement de rester sur nos gardes. Nous devons tous nous entraider. Dès le début, il était en rythme. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous devons le reconnaître plus tôt. »

Poole félicité par un ancien Warrior