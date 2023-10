Kevin Durant lance un avertissement à la NBA

Florian Barré

Après une intersaison prolifique, il va sans dire que les Phoenix Suns font partie des grands favoris pour remporter le titre NBA en 2023-24. En plus de Kevin Durant et Devin Booker, la franchise de l’Arizona a ajouté Bradley Beal à son roster. Un trio exceptionnel sur le papier, qu’il sera sans doute difficile de stopper. Kevin Durant est d’ailleurs ultra-confiant à ce sujet.

Encore dominateurs contre les Blazers lundi soir, les Suns ont gagné assez facilement (117-106). Un résultat peu important puisqu’il s’agit toujours d’une rencontre de présaison NBA, bien que l’on ait surtout pu juger le Big 3 composé de Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker. Tout n’est pas parfait mais les fans sont déjà impressionnés par l’entente des trois hommes. Durant a inscrit 19 points, réalisé quatre passes et fait trois rebonds. De leur côté, Beal et Booker ont respectivement marqué 11 et 19 points. De bon augure pour la suite.

Accusé de violences conjugales, Kevin Porter Jr. dit au revoir à la NBA https://t.co/aYmG9NAn68 pic.twitter.com/M07k3cid7V — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

« Vous ne pouvez pas nous défendre tous en même temps »

Au sortir de la rencontre, KD a d’ailleurs expliqué à quel point l’empilement de talents chez les Suns sera difficile pour les défenses adverses cette saison : « Nous avons des gars qui imposent le respect. Si Booker se dirige vers le bord, il y aura des gars qui viendront et convergeront. Pareil avec Beal, pareil avec moi… Vous ne pouvez pas nous défendre tous en même temps… Jouez avec un ballon fondamentalement sain, ne retournez pas le ballon, rebondissez, et nous serons en bonne forme en attaque. »

Durant et les trios, ça le connait