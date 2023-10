NBA : Le GM des Nuggets manque de respect à l’un de ses anciens joueurs clés

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Champions en titre, les Denver Nuggets entameront la saison 2023-2024 avec l’objectif ambitieux de réaliser le doublé, un exploit que seuls les Golden State Warriors ont accompli au cours des 10 dernières saisons. Cette mission sera compliquée par la perte de certains joueurs pendant l’été, principalement celle de Bruce Brown. Le GM Calvin Booth a cependant laissé entendre, avec une certaine désinvolture, qu’il ne considère pas son départ comme un problème.

Pendant l’intersaison, Bruce Brown a signé un contrat de deux ans pour 45 millions de dollars avec les Indiana Pacers. Une offre sur laquelle les Denver Nuggets, champions NBA déjà dotés d’une masse salariale importante, ne pouvaient pas rivaliser. Alors que la majorité des observateurs considèrent ce départ comme une perte majeure, le general manager de l’équipe, Calvin Booth, ne le perçoit pas de cette façon et montre même un certain mépris envers son ancien joueur.

« Attention à ce que vous souhaitez »

« Certaines équipes voulaient récupérer Bruce Brown, elles ont fait monter les enchères, mais il faut faire attention à ce que l’on souhaite » , a prévenu le dirigeant, qui estime que le sophomore Peyton Watson pourra le remplacer. « Peyton est plus grand et a plus d’envergure. Il est plus athlétique, défend mieux et passe mieux. Il est inexpérimenté et n’est pas aussi efficace offensivement, mais notre équipe a besoin de défense plus que d’attaque ».



La comparaison est surprenante. Brown a joué un total de 530 minutes en playoffs la saison dernière, ce qui le place au sixième rang de l’équipe. En revanche, Watson, qui a fêté ses 21 ans en septembre, n’a joué que 14 minutes au cours de la campagne des Nuggets. La contribution défensive et offensive de Brown, qui marquait en moyenne 12 points par match, a été jugée essentielle pour la conquête du titre NBA. Si bien que les Pacers lui ont offert un contrat massif pendant l’intersaison. Ainsi, le voir être remplacé si facilement par un joueur qui n’a pas encore fait ses preuves serait une grande surprise.

Un manque de respect pour Bruce Brown ?

La progression de Christian Braun, qui s’est démarqué par son niveau défensif lors de sa saison rookie rookie, et qui a même réussi à s’imposer dans la rotation de Michael Malone lors des playoffs, devrait partiellement compenser le départ de Bruce Brown. La progression de Peyton Watson, qui a gagné 9 kg pendant l’été, y contribuera également. Cependant, la déclaration de Calvin Booth peut être perçue comme un manque de respect envers un joueur bien établi dans la ligue, ayant joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en Finales NBA, aux côtés de Nikola Jokic et Jamal Murray.