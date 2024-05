Succession de Mbappé : Nouvel échec annoncé pour le PSG ?

Axel Cornic

Les spéculations se font de plus en plus nombreuses autour du remplaçant de Kylian Mbappé, qui devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Récemment, la presse italienne a notamment relancé la piste menant à Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la sélection italienne qui a déjà été lié au club parisien par le passé.

Si tout le monde attend encore une officialisation pour Kylian Mbappé, les débats autour de sa succession vont déjà bon train. Le PSG va en effet devoir frapper très fort pour oublier le départ de sa star et pour le moment, c’est surtout en Italie que semble chasser Luis Campos.

Chiesa au PSG ?

La Gazzetta dello Sport nous a en effet récemment parlé d’un intérêt du PSG pour Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la Squadra Azzurra. Un choix qui n’est pas étonnant, puisque le joueur de 26 ans possède un profil très proche de celui de Mbappé, même s’il reste un pur ailier et n’a jamais vraiment rencontré un grand succès dans l’axe de l’attaque.

Il devrait finalement prolonger à la Juve