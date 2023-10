NBA : Adam Silver songe à modifier le All-Star Game dès 2024

Florian Barré

En perte de vitesse depuis déjà plusieurs années, le All-Star Game NBA a essayé de se réinventer avec l’introduction d’une draft qui a remplacé la confrontation traditionnelle Est-Ouest. Mais le succès relatif de ce changement et les baisses d’audience vont sans doute forcer la NBA à de nouveaux changements. Et Adam Silver semble le confirmer.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré dans une interview avec Stephen A. Smith sur First Take d'ESPN que la ligue envisageait de revenir au format Est contre Ouest lors du All-Star Game cette saison. « Nous envisageons des changements potentiels de format à Indianapolis cette année, a déclaré Silver. Peut-être un retour à quelque chose de plus traditionnel en termes de présentation des équipes. Nous avons en quelque sorte opté pour cette notion de capitaine et de draft, mais clairement, historiquement, c'était Est contre Ouest. C'est peut-être quelque chose que nous envisageons. »

Pas de « Team USA vs Team World » non plus

Les commentaires de Silver interviennent après que Joe Dumars, responsable des opérations de basket-ball de la NBA, ait déclaré la semaine dernière que raviver l'intérêt pour le All-Star Game, et que les All-Stars jouent plus sérieusement, étaient des priorités pour la ligue. Silver a également déclaré que les exigences du All-Star Weekend, qui regorge d'événements pour les joueurs commençant dès jeudi soir, pèsent sur leur énergie au moment où le match se déroule dimanche soir. Il a également minimisé l'idée d'un format « Team USA vs. The World », bien que ce format ait fonctionné dans d'autres sports – citant la Ryder Cup comme exemple – et pourrait susciter des matchs plus compétitifs.

Une formule à revoir