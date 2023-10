NBA : Victor Wembanyama explique son action choquante face aux Rockets

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À chaque match, ou presque, une nouvelle prouesse de Victor Wembanyama fait le tour du monde. Ce mercredi, il s’agit d’un dribble entre les jambes de Reggie Bullock lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets (117-103). Wemby s’est confié sur cette action surprenante après la rencontre.

Ce mercredi, Victor Wembanyama a réalisé un petit pont qui restera gravé dans la mémoire des fans de NBA. Alors qu’il remontait le ballon sur le terrain, le rookie des San Antonio Spurs l’a étonnamment fait passer entre les jambes de Reggie Bullock, son défenseur. Une action spectaculaire… et calculée.

7 feet 4 inch Wemby goes through the defenders legs 🤯Spurs/Rockets live on the NBA App pic.twitter.com/WVTmIDDlfO — NBA (@NBA) October 19, 2023

« J’attendais l’occasion de l’essayer »

« Je pense que c’est un move efficace. Je le visualisais depuis des semaines et j’attendais l’occasion de l’essayer » , a expliqué Wemby après la rencontre. Le dribble, en apparence spontané, était donc prémédité. Les spectateurs présents au Frost Bank Center ont naturellement explosé à ce moment-là, mais le Français a surtout réussi à dépasser son adversaire. « Je pense que c’était une bonne action » , a-t-il estimé.

« Je ne veux pas me limiter à ce qui a déjà été fait »

Bien que ce type de geste ne soit pas nouveau en NBA, il est certainement inédit pour un intérieur mesurant 2,24 m. « Je ne veux pas me limiter à ce qui a déjà fait » , a prévenu Victor Wembanyama. « Ça a déjà été fait, mais je ne veux pas me limiter à ce qui est conventionnel. Je veux étendre mon jeu autant que possible. » À ce niveau, la star des Spurs se donne pour le moment les moyens de ses ambitions.

NBA : Victor Wembanyama révèle ses objectifs pour sa première saison https://t.co/bI85YaJpHE pic.twitter.com/rsiF0z7mJl — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

