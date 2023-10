Une star NBA rejoint Stephen Curry

Florian Barré

Les Sacramento Kings et les Golden State Warriors se ressemblent en de nombreux points. Ils se trouvent à seulement 90 minutes de route l’un de l’autre. L'entraîneur des Kings, Mike Brown, faisait partie de l'équipe de l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr. Il y a eu une résurgence de leur rivalité sur le terrain, alors que les Kings ont mis fin à leur absence de 16 ans en séries éliminatoires la saison dernière avec une série… contre les Warriors. Et maintenant, il y en a un autre. De’Aaron Fox rejoint Stephen Curry.

Il a été annoncé ce jeudi que la star des Sacramento Kings, De'Aaron Fox, avait signé avec Curry Brand, devenant ainsi le premier athlète professionnel à signer un accord avec la marque du meneur des Warriors. C'est un moment passionnant pour Steph Curry et Fox. Fans l'un de l’autre, ils sont désormais coéquipiers en dehors du terrain. La superstar de Golden State a réagi à cette décision dans un tweet disant : « SPLASH !!!! La mission continue... depuis 2020, lorsque nous avons commencé, jusqu’ici ! Un autre pas vers un changement de jeu pour de bon ! Bienvenue dans le Curry Brand fam. Allons-y ! »

« Il n’y a pas meilleur gars que lui »

Curry Brand, qui est une ligne avec Under Armour, a été lancée en 2020, bien que Stephen Curry fasse partie de l'entreprise depuis 2013. Comme Jordan Brand de Michael Jordan avec Nike, Curry Brand est la seule marque autonome d'Under Armour. La signature de Fox est unique. Bien qu'il soit courant que les joueurs portent les chaussures emblématiques d'autres joueurs actifs, il est rare qu'un accord soit conclu. « C’est définitivement une occasion spéciale... Pouvoir s'associer avec quelqu'un comme D-Fox alors que nous sommes encore en compétition, pendant que nous nous battons encore », a déclaré Curry sur NBA Today d'ESPN . « Pour moi, être assis à côté de lui, comprendre ce que signifie réellement cette opportunité et lui permettre de la saisir et de courir avec, c'est un rêve devenu réalité pour moi car il n'y a pas de meilleur gars que lui. »

Curry et Fox se retrouvent déjà sur les parquets

Curry Brand s'est développé depuis son lancement, car il y a peu d'attraits sportifs plus importants que la star des Warriors. En se diversifiant désormais en signant d'autres stars, il sera intéressant de voir si d'autres joueurs suivent Fox et signent avec Curry Brand. La nouvelle a été annoncée stratégiquement avant le match de Golden State contre les Kings ce vendredi soir, lorsque Curry et Fox s'affronteront dans un match revanche du premier tour de l'année dernière des séries éliminatoires de la Conférence Ouest, où les Warriors étaient repartis vainqueurs à l’issue du Game 7.