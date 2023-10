NBA : Kevin Durant entre un peu plus dans l’Histoire, LeBron James se méfie

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant, auteur de 37 points contre les Los Angeles Lakers de LeBron James, est entré un peu plus dans l’Histoire ce jeudi. Cette performance exceptionnelle a permis à l’ailier des Phoenix Suns de dépasser Hakeem Olajuwon pour devenir le 12 meilleur marqueur de tous les temps en NBA. Il totalise désormais 26 949 points en carrière, un exploit réalisé en un temps record.

Kevin Durant a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en passant devant Hakeem Olajuwon au classement des meilleurs marqueurs de tous les temps de la NBA. Ses 37 points lors de la défaite face aux Los Angeles Lakers de LeBron James ce jeudi (100-95) l’ont en effet propulsé à la 12e place du classement. Avec 26 946 points au compteur, l’ailier des Phoenix Suns entre un peu plus dans l’Histoire.

Kevin Durant, une ascension fulgurante

Avec seulement 988 matches au compteur, Kevin Durant est le seul joueur du top 20 des meilleurs marqueurs de l’Histoire à avoir disputé moins de 1000 rencontres. C’est un témoignage du talent offensif et de la constance du quadruple meilleur marqueur de la NBA, treize fois All-Star. Avec une moyenne de 27,3 points par match en carrière, il est considéré comme l’un des meilleurs scoreurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur.

Vers le top 10, Elvin Hayes dans le viseur

Maintenant que Durant a dépassé Olajuwon, il se rapproche du top 10. Ses deux prochaines cibles seront Elvin Hayes (27 313 points) et Moses Malone (27 409), qu’il devrait surclasser rapidement. Le Slim Reaper n’est plus qu’à 364 unités du premier et de 460 du second. S’il inscrit autant de points par rencontre que la saison dernière (29,1), il ne lui faudra que 16 matches pour gravir les deux dernières marches qui le séparent du top 10.

Sur le long terme, LeBron James s’inquiète