Un ancien MVP presse Adam Silver sur les incidents de violence domestique en NBA

Florian Barré

L'analyste de TNT et membre du Temple de la renommée du basket-ball, Charles Barkley, a exhorté le commissaire de la NBA, Adam Silver, lors de la soirée d'ouverture de la saison, à lutter plus fermement contre les violences domestiques dans le sport. En effet, c’est un phénomène dont en entend trop souvent parler dans la ligue, surtout ces dernières semaines.

Les cas Miles Bridges, Dwight Howard et Kevin Porter Jr résonnent toujours dans la tête des observateurs de la NBA. Charles Barkley, ancien joueur des Phoenix Suns et MVP 1993, a pris le temps de gronder Adam Silver au sujet des violences domestiques trop récurrentes dans la ligue, ce en utilisant une question pointue lors de l'émission d'avant-match de mardi soir pour demander comment la NBA envisage de répondre à une série d'incidents impliquant des joueurs. « Il y a eu quelques incidents inquiétants de violence domestique dans la NBA en ce moment, que faisons-nous pour y remédier ? » a demandé Barkley, avant de poursuivre : « Parce que vous ne pouvez pas mettre la main sur les femmes, mec. Et nous devrions être à l’avant-garde en matière de sport. Alors, que faisons-nous en tant que ligue pour remédier à cela ? »

NBA : Antetokounmpo place LeBron James devant Michael Jordan https://t.co/ZmW52xyxMd pic.twitter.com/pIu6FgdRKa — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Silver botte en touche

Silver a semblé détourner la question au départ en affirmant que la ligue n'était pas en concurrence avec d'autres sports pour être à l'avant-garde du problème. Il a ensuite félicité l'Association des joueurs d'avoir participé à un programme remanié pour traiter les accusations de violence domestique. Il n'a pas proposé de nouvelles solutions ou idées sur la manière de gérer les derniers incidents, mais a déclaré que la prévention de la violence domestique impliquait une formation et des conseils : « Donc, nous nous attaquons à ce problème. Nous avons des professionnels de pointe qui s'occupent de nos joueurs, mais bien sûr, si un gars franchit la ligne d'arrivée, les conséquences sont énormes, a-t-il déclaré. »

Une question non scénarisée