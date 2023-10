NBA : Une recrue enregistre un record dingue pour ses débuts aux Boston Celtics

Florian Barré

Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que Kristaps Porzingis fasse sentir sa présence au sein de sa nouvelle équipe. Arrivé à Boston en provenance des Washington Wizards cet été, le Letton de 2,18m a réalisé une performance magistrale ce mercredi soir contre les Knicks. Avec 30 points lors de la victoire d'ouverture de la saison NBA, il détient désormais un record notable chez les Celtics.

Contre les New York Knicks de Jalen Brunson, Kristaps Porzingis avait à coeur de réaliser un bon premier match NBA dans sa nouvelle franchise, entouré de Jaylen Brown, Jrue Holiday et Jayson Tatum. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi sa mission puisque le Letton a terminé avec 30 points, 8 rebonds et 4 tirs bloqués – dont neuf points consécutifs pour donner définitivement l'avantage à Boston à la fin du quatrième quart. Au final, les C’s se sont donc imposés au Madison Square Garden, 108-104, mercredi soir.

NBA : Antetokounmpo place LeBron James devant Michael Jordan https://t.co/ZmW52xyxMd pic.twitter.com/pIu6FgdRKa — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

Nouveau record !

Marquer 30 points pour un premier match en NBA avec Boston, personne ne l’avait fait auparavant. Porzingis établit là un nouveau record dans le Massachusetts mais au-delà de ses points, il a été splendide des deux côtés du terrain. D’une précision monstrueuse à l’extérieur et d’une solidité remarquable derrière avec quatre contres (les Knicks étaient à 3 sur 18 dans la peinture au premier quart). « C'était génial, je ne vais pas mentir. Jouer ici au Garden est toujours spécial en tant qu'équipe locale, évidemment, mais aussi en déplacement ici, c'est vraiment amusant » a déclaré Porzingis avec un très large sourire lorsqu'on lui a demandé ce que cela faisait de vaincre son ancienne équipe. « À un moment donné, c'est devenu vraiment fou quand les fans se sont impliqués et ont fait leur retour. Mais nous sommes restés calmes et nous avons pu terminer le match. »

Tatum et Mazzulla encensent Porzingis