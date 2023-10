NBA : La nouvelle superstar des Suns fait une révélation choquante au sujet de Miami

Florian Barré

Cet été, Bradley Beal a atterri aux Phoenix Suns. Il forme désormais un trio spectaculaire avec Devin Booker et Kevin Durant et luttera très certainement pour le titre en fin de saison. Pour autant, l’Arizona n’était pas la destination qu’il avait initialement choisie. En effet, le joueur a révélé que Miami a eu l’occasion de le faire venir, mais n’a pas insisté.

Bradley Beal a passé des années au sein de différentes rumeurs commerciales, mais lorsqu'un accord est finalement arrivé cet été, le voyage vers Phoenix en a surpris plus d’un. Chargés de joueurs de périmètre comme Kevin Durant et Devin Booker et manquant d'actifs commerciaux à la hauteur de Beal, les Suns étaient un outsider incontesté dans l’affaire, sous presque tous les angles. Lundi, Beal a même admis à Andscaped que sa préférence initiale était d'atterrir avec une autre équipe : le Miami Heat.

Beal voulait rejoindre Miami

« Au début, je préférais Miami, a concédé Bradley Beal. Et donc, nous appelons Miami. Pat Riley (président du Miami Heat) nous dit qu'il va en parler à Micky Arison (propriétaire du Miami Heat) pour trouver une solution. Il y va, discute avec Micky… On a écho d'intérêts des Knicks, Sacramento, Brooklyn un peu, mais aussi de Milwaukee et d'une autre grosse équipe… ». Cette autre grosse équipe s’est rapidement avérée comme étant les Phoenix Suns. « J’ai un appel de Mat Ishbia de Phoenix qui arrive de nulle part, poursuit Beal. Je me dis : 'Vous allez trader Devin Booker ? Comment cela va arriver ? Comment cela peut fonctionner ?' Cela ne m'a même pas traversé l'esprit d'aller à Phoenix. Finalement, c'est arrivé au point où Miami nous a dit qu'il ne pouvait juste pas faire le trade. Cela m'a ouvert les yeux. L'agressivité de Phoenix m'a convaincu. Milwaukee était très proche également mais ils souhaitaient faire des mouvements que je n'appréciais pas dans le trade. »

Miami peut s’en mordre les doigts

On sait désormais, dans une certaine mesure, ce qui a retenu le Heat. Peu de temps après l'échange de Beal, Damian Lillard, alors star des Portland Trail Blazers, a demandé à être échangé au Heat et uniquement au Heat. Miami a passé la majeure partie de l'intersaison à le poursuivre, pensant qu'il était le meneur vétéran qu’il fallait absolument acquérir. Finalement, le Heat s'est retrouvé les mains vides lorsque les Blazers ont échangé Lillard aux Bucks dans le cadre de la plus grosse transaction de l'intersaison. Avec le recul, il est juste de se demander si le Heat a pris la bonne décision. Ils étaient nettement désavantagés dans les négociations Lillard en raison des actifs commerciaux limités qu'ils détenaient. Beal, en revanche, avait une clause de non-échange. Cela lui a donné le pouvoir de faire ce que Lillard ne pouvait pas faire : choisir son équipe. En fait, la clause de non-échange de Beal était suffisamment puissante pour limiter les bénéfices que Washington pouvait obtenir pour lui. Peut-être que Miami aurait pu obtenir Beal pour bien moins que ce qu'elle était prête à donner pour Lillard…