NBA : Les Suns de Kevin Durant coupent un dernier joueur avant le début de la saison

Florian Barré

Plus que quelques heures avant le début de la saison NBA 2023/24. Et pour ce moment tant attendu, les franchises ont fait leurs derniers ajustements. Les Phoenix Suns, emmenés par le sulfureux trio Kevin Durant - Devin Booker - Bradley Beal, ont renoncé au swingman Keon Johnson afin de réduire leur effectif à 15 joueurs. C’est du moins ce qu’ont déclaré des sources à ESPN dimanche soir.

Arrivé dans l’Arizona auprès de Jusuf Nurkic et Nassir Little dans l’échange avec Portland qui a permis au trade de Damian Lillard de voir le jour à Milwaukee, Keon Johnson ne sera pas resté longtemps aux Suns. Au même titre qu’Ishmail Wainright qui a dû être coupé récemment et qui a finalement rebondi à Portland, le meneur/arrière va être le dernier joueur de Phoenix à devoir faire ses valises, afin de permettre à la formation de Kevin Durant d’être dans les clous, avec 15 contrats garantis pour la saison à venir.

Bol Bol s’en sort

Peu utilisé dans l’Oregon la saison passée, Keon Johnson ne devait de toute façon pas se faire beaucoup d’illusions dans un roster taillé pour jouer le titre. À moins qu’il ne reste finalement au sein de l’effectif grâce au dernier two-way contract disponible chez les Suns. Cela signifie en tout cas que Bol Bol et Damion Lee, malgré sa blessure, ont passé le cut et font partie des 15 joueurs conservés par Phoenix pour débuter cette campagne 2023/24.

Keon Johnson attend la suite

Johnson a connu des moments impressionnants lors de la présaison, mais n'en a pas fait assez pour se démarquer et n'a pas joué suffisamment lors du dernier match jeudi soir contre les Lakers de Los Angeles pour faire une dernière impression positive. Quoi qu’il en soit, ce dernier est sûr d’avoir une opportunité ailleurs, que ce soit avec un contrat NBA, un accord bidirectionnel ou en NBA G League. Maintenant, l'alignement de 15 joueurs est défini du côté des Suns, et tout ce que les fans doivent faire désormais est d'attendre l'ouverture de la saison mardi soir contre les Golden State Warriors.