Evan Fournier se lâche sur les débuts de Wembanyama en NBA

Florian Barré

Il est l’une des attractions de ce début de saison en NBA. Victor Wembanyama continue d’impressionner les observateurs avec les San Antonio Spurs. Parfois discret sur le parquet, parfois en manque de réussite, il n’en reste pas moins imprévisible et quand les coups d’éclat surviennent, il ne laisse personne indifférent. Evan Fournier, mis de côté par les Knicks depuis de nombreux mois, trouve lui aussi Wemby « hallucinant ».

Victor Wembanyama était relativement attendu pour ses débuts en NBA et on peut dire qu’il a su répondre présent avec ses premières performances : 15.7 points, 7.3 rebonds et 1.7 contres en moyenne par match avant la rencontre face aux Phoenix Suns cette nuit. Et s’il n’a encore rien prouvé, les observateurs et les joueurs ne cessent de louer les qualités du prodige français. Pour l’heure, Wemby manque encore de coffre et d’agressivité pour véritablement peser sur les défenses, mais ses qualités techniques et sa taille l’aident à surmonter ce problème.

NBA : Popovich prône la patience pour Wembanyama https://t.co/nPEKwPcrPo pic.twitter.com/OxGlWmMd1Z — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Fournier impressionné par Wemby

Son coéquipier en équipe de France, Evan Fournier, a été interrogé sur le sujet au détour d’une conversation dans l’émission YouTube « Sessions » avec TidalLeague. Il confirme que Wemby impressionne déjà ses pairs en NBA et qu’il est un motif d’espoir pour l’avenir du basket français : « Par moments c’est hallucinant. On est tous curieux de voir comment son talent va se traduire en NBA, parce qu’on a vraiment jamais vu un gars comme lui par le passé. (…) La France a hâte, et c’est bon pour le basket français. On essaie de faire grandir ce sport, d’amener de plus en plus de jeunes à s’y mettre…et il va fortement y participer. »

« Il avait entre 10 et 12 ans »